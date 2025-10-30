自由電子報
娛樂 最新消息

陳孟賢化身惡女「公車萍」許效舜、黃豪平下跪求饒

許效舜（左起）、Sandy、吳國禎、浩子、許豪平為本週《Talk Talk秀台語》帶來回味無窮的精彩表演。（公視台語台提供）許效舜（左起）、Sandy、吳國禎、浩子、許豪平為本週《Talk Talk秀台語》帶來回味無窮的精彩表演。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子與「Sandy」吳姍儒聯手主持《Talk Talk秀台語》第二季，評審長由許效舜領軍搭配黃豪平加入評審團陣容，本週五邀請「台語一哥」吳國禎擔任節目評審。連續兩週參賽的陳孟賢變身為八點檔經典惡女角色「公車萍」，讓許效舜跟黃豪平坐立難安，甚至下跪求饒。

本週主題「愛哭愛綴哎約喂」，陳孟賢提到家鄉小琉球在疫情期間湧入大批只穿著比基尼的觀光客，讓民風純樸的婆婆媽媽趕緊報警，結果反被警察笑虧「怎麼不投訴只穿泳褲的男性」，同時陳孟賢也呼籲遊客們遊玩時記得愛護環境，不要隨地丟棄垃圾。

陳孟賢（右）變身「公車萍」。（公視台語台提供）陳孟賢（右）變身「公車萍」。（公視台語台提供）

剛發行新專輯的陳孟賢笑言，自己連兩週參賽根本可以算是固定班底，「平常都在唱台語歌，這次可以『用講的比拚』，感覺像是換一個舞台在唱歌。連兩週參賽壓力有，但也覺得這是讓自己『講出台語魂』的好機會，越講越順、越玩越開」。

唱歌、主持都在行的陳孟賢許願，之後要主持全台語的節目，「我已經想好節目名稱，叫《孟賢練肖話》，實境秀的話可以拍《巨星的台語一日生活圈》，看我一天會講出幾句『歪掉的台語』！」發揮幽默長才。

有趣的是，陳孟賢表演完就向評審黃豪平撒嬌，一聲「豪哥」讓黃豪平招架不住，現場的陳孟賢粉絲更是拿著手機錄製黃豪平講評，讓他壓力大到跪地求饒。當陳孟賢變成「公車萍」時，態度180度大轉變，犀利的眼神，讓許效舜、黃豪平慌張到站也不是、坐也不是。

