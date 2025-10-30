自由電子報
打造魔術版「無限城」！《出神入化3》揭史上最大魔術劫案

〔記者許世穎／綜合報導〕暌違近十年，系列全球票房狂賣220億的魔術犯罪大片《出神入化3》終於回歸！由執導過熱門動作大片《屍樂園》、《猛毒》、《秘境探險》的導演魯賓弗來舍執導，集結原班人馬傑西艾森柏格、伍迪哈里遜、艾拉費雪、戴夫法蘭科，四位元祖「四騎士」強勢回歸。

《出神入化3》原班人馬回歸。（龍祥提供）《出神入化3》原班人馬回歸。（龍祥提供）

此次四騎士聯手新世代魔術師賈斯提斯史密斯、多明尼克塞薩與亞莉安娜葛林布拉特，再加上奧斯卡入圍女星蘿莎蒙派克與影帝摩根費里曼領銜演出，全新世代的魔術風暴即將席捲全球。

從最新釋出的預告可以看出，消失許久的元祖「四騎士」再度集結，接獲神祕魔術組織「天眼」的全新任務，在全球舞台上策劃一場史上最大規模的魔術劫案。目標是一顆由財團操控、象徵權力與貪婪的心型鑽石。這一次，他們將與年輕一代的魔術師聯手合作，對抗由奧斯卡入圍女星蘿莎蒙派克飾演的既華麗又危險的鑽石女王。

導演魯賓弗來舍表示：「我希望觀眾能重新感受到那種『不知道魔術如何完成、卻仍為之驚嘆』的純粹魔力。這是一部必須在戲院裡體驗的電影，唯有在大銀幕上，魔術才真正成為奇蹟。」本片回歸系列初衷，呈現真實魔術，不依賴CG特效。劇組邀請洛杉磯傳奇魔術師俱樂部「Magic Castle」顧問團隊操刀設計，演員皆親自訓練魔術手法，力求每一場幻術皆可真實完成。

《出神入化3》打造魔術版「無限城」。（龍祥提供）《出神入化3》打造魔術版「無限城」。（龍祥提供）

特別是「旋轉密室逃脫」與「無限鏡樓梯」的實體場景拍攝，更加入全球首度於電影中呈現「艾姆斯小屋」光學幻覺格鬥場景，不僅如此，劇組遠赴阿布達比街頭展開超跑追逐戰，在法國羅浮宮水上博物館上演最終魔術決戰。

劇組實地取景於紐約、法國、比利時安特衛普、南非與阿布達比，打造宛如魔術版《不可能的任務》的視覺盛宴。製片波比柯恩表示：「這一集融合觀眾最愛的所有元素，真實幻術、團隊默契、國際取景與極限動作，一切都更大、更狂、更出乎意料。我們相信這是系列最令人驚嘆的一章。」《出神入化3》將於11月14日（週五）台美同步上映！

