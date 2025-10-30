自由電子報
娛樂 最新消息

風靡全球舞蹈天團再訪台「如夢一般」 邊跳邊嗑牛肉麵還讚「蚵仔麵線太好吃！」

〔記者許世穎／台北報導〕風靡全球超人氣舞蹈天團《avantgardey Asia Tour 2025》台北站昨（29）日晚間在 Zepp New Taipei持續登場，第二日演出延續首日「任務啟動」開場，以雷射燈光與整齊劃一的群舞揭開序幕，再次展現 avantgardey 獨有的戲劇節奏與肢體張力，現場掌聲與歡呼聲此起彼落。

avantgardey Asia Tour 2025台北站於昨晚間在 Zepp New Taipei持續登場。（B'in Live Entertainment）avantgardey Asia Tour 2025台北站於昨晚間在 Zepp New Taipei持續登場。（B'in Live Entertainment）

當晚節目中特別設計的「動漫組曲」成為全場焦點。從《殘酷天使的行動綱領》（出自《新世紀福音戰士》）、Ado《新時代》（出自《航海王 劇場版：紅髮歌姬》），到 AiScReam《愛♡スクリ～ム！》（源自網路迷因「露比醬」原曲）、AKINO《創聖のアクエリオン》（出自《創聖機械天使》）與 北谷洋《We Are!》（出自《航海王》），舞者們以戲劇式肢體與強烈節奏，結合光效與觀眾互動，將現場氣氛推向高潮，彷彿置身於跨越世代的動畫音樂世界。

第二日嘉賓是同樣來自日本的歌姬茉ひる Mahiru。她以《Daydream》開場，接續演唱《Fragrance》，以清亮嗓音與帶有搖滾氣息的編曲，為現場注入張力與能量。隨後 avantgardey 全員登台與 Mahiru 一同現身，互相打招呼並合影留念，介紹即將合作的曲目。互動過程中，團員笑著說：「聽說…有可能在台北舉辦演唱會？」Mahiru 微笑回應：「有可能…明年？」avantgardey 聽聞後驚喜地回應：「真的嗎？太期待了！希望明年能再一起演出！」接著她們也邀請Mahiru合照留念。

令觀眾驚喜的是，兩方隨後合演經典動漫《灌籃高手》主題曲《我的眼中只有你（あなただけ見つめてる）》，以熱血歌聲與團員加入舞蹈隊形演出，營造出青春浪漫的畫面，舞台下燈海搖曳，氣息溫暖動人。

avantgardey在台北舉辦第二日演出。（B'in Live Entertainment）avantgardey在台北舉辦第二日演出。（B'in Live Entertainment）

延續首日的幽默巧思，團隊再度於中段安排「台北限定」橋段，這次換上經典小吃「牛肉麵」。舞者們在節奏中邊跳邊吸麵條，誇張表情與節奏動作完美融合，笑聲與掌聲連綿不絕，再度展現 avantgardey 將舞蹈、生活與幽默結合的創意魅力。

談到對美食的印象，團員笑說：「來到台北後，發現每一道料理都好吃到讓人難以抉擇。不過在表演中實際品嚐到的『蚵仔麵線』讓我印象最深！一開始對它獨特的外觀與香氣感到驚訝，但吃了一口之後就完全愛上了。滑順濃稠的湯頭、細麵的口感，搭配鮮嫩的牡蠣，味道絕妙，讓人還想再吃一次！」

演出尾聲，avantgardey與觀眾互動熱烈，特別教大家一起跳起「海鷗舞」，全場手勢隨節奏擺動！隨後，她們以渡邊真知子經典名曲《かもめが翔んだ日》作為壓軸曲目，為演出劃下溫馨句點。當最後一段音樂結束後，全場觀眾也意猶未盡，甚至有人以日文大喊「等一下！」希望這場充滿驚喜的夜晚不要太快結束，為演出留下難忘的尾聲。

接連兩日的演出結束後，avantgardey團員也興奮表示，能夠在台北舉辦第二次專場演出「簡直像是在做夢一樣」。她們說，自從第一次公演後就一直期待再次與台北觀眾相見，並表示：「能夠再次站上舞台，並看到期待我們舞蹈的觀眾在場，我們由衷地感謝，也會把這份喜悅透過舞台全力傳達給你們。」

她們更盛讚台北觀眾：「真的非常有活力，用表情與聲援傳遞滿滿能量，讓現場氣氛更加沸騰，能與大家一起享受表演的瞬間真的非常開心。」並且分享對台北的印象：「每次造訪都覺得這座城市充滿魅力，夜市的燈光、人潮的熱鬧與繽紛的招牌，到處都能感受到滿滿的能量！」

《avantgardey Asia Tour 2025》台北站將持續演出至10/31（五），每晚皆有不同曲目與驚喜呈現，不可錯過。

