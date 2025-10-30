自由電子報
娛樂 最新消息

韓人氣女團NewJeans世紀官司一審敗訴 團員將提上訴

韓國法院今（30）日一審判決ADOR勝訴，NewJeans專屬合約將持續有效到2029年。（翻攝自X）韓國法院今（30）日一審判決ADOR勝訴，NewJeans專屬合約將持續有效到2029年。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團NewJeans與製作人閔熙珍與公司HYBE、ADOR爆發合約糾紛並告上法院，韓國法院今（30）日做出一審判決，判定ADOR勝訴，NewJeans專屬合約將持續有效到2029年的7月31日，對此，團員已透過律師發聲，將繼續提起上訴。

眾所矚目的NewJeans官司，是在去年爆發女團與經紀公司的合約糾紛，韓國法院認為「僅以解任閔熙珍，難以認定 ADOR違約，ADOR專屬合約依然有效」，但團員透過律師團對發表聲明，強調雖尊重法院的判決，但仍認為與ADOR之間的信任已經完全破裂，成員根本不可能再回到公司並繼續正常的演藝活動。因此，團員將針對法院今天做出的一審判決再提出上訴。

法院的判決指出，合約並未規定閔熙珍必須擔任ADOR代表職務，其被解雇仍可以外部董事身分參與製作，因此雙方於2022年簽訂的合約依然有效，若未來NewJeans成員未經ADOR同意擅自出席活動，每位團員每次需賠償10億韓元，團體則每次必須賠償50億韓元。去年NewJeans單方面向ADOR發出終止合約通知，並有意將團名改為「NJZ」，希望能自立門戶發展，但今天一審敗訴，雙方官司還得繼續打下去。畢竟當初是基於對創始人閔熙珍的信任，才簽下專屬合約，但團員覺得現在的ADOR早已不是原先的模樣。

