娛樂 最新消息

59歲坣娜胰臟癌病逝！摯友苦嘆：各種病痛折磨沒有放過你

美聲天后坣娜驚傳胰臟癌病逝，享年59歲。（照片提供／2021自由演唱會）美聲天后坣娜驚傳胰臟癌病逝，享年59歲。（照片提供／2021自由演唱會）〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后坣娜驚傳胰臟癌病逝，享年59歲，消息令演藝圈友人不捨。音樂人田定豐今（30日）在社群發文，深情追悼這位精神導師般的好友，他寫下：「昨晚，你沒有來我夢裡。但，我想對你說的話，願你能收到。」

田定豐回憶：「四月，我從埃及回來，迫不及待地與你分享，我在金字塔外拍到漂浮空中的『生命之花』。你看著那段影片微笑，輕輕說：『對，這就是所有生命的源頭，我們都是這源頭的一部分。』」

田定豐感念坣娜即使在罹病後仍以平靜心面對生命的考驗，「你的人生，自那場車禍之後，接踵而來的各種病痛折磨，沒有一刻放過你。但你放過了自己。你說：『這不是折磨，是老天要你學習的課題。』你讓痛變成呼吸的一部分，讓身體成為修行的殿堂。那不是忍耐，而是一種徹底的覺悟。」

美聲天后坣娜胰臟癌病逝，田定豐深情追悼。（記者潘少棠攝）美聲天后坣娜胰臟癌病逝，田定豐深情追悼。（記者潘少棠攝）

田定豐讚歎坣娜「把苦修成了光，把病痛活成了愛」，並表示自己會放下悲傷、轉為祝福，「你完成了靈魂裡最難最難的挑戰。就像你曾對我說的：『每一個人來到地球，都是為了學習，所有的經歷，也都是功課。』你早已圓滿了這門功課。」

最後田定豐感謝坣娜，「你用生命教會我，什麼叫真正的修煉。所以，這條路上你才是我的老師。謝謝你。願你回到那道宇宙的光裡，繼續閃耀，照見所有仍在尋光的人。」

