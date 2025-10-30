光復節酒駕被逮 周孝安今公共危險罪起訴

〔記者王定傳／台北報導〕藝人周孝安24日在台北市錢櫃KTV台北忠孝店飲酒後，想要將車子移到停車格停放，卻被巡邏警員抓到涉嫌酒駕，酒測值達0.28；台北地檢署今（30）日依刑法公共危險罪起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

台北市大安警分局敦化南路派出所員警24日凌晨巡邏時，發現一輛轎車欲於忠孝東路四段巷弄間路邊停車，卻未打方向燈，遂上前攔查。警方聞到駕駛周孝安散發濃厚酒氣，經測試發現其酒精濃度達每公升0.28毫克，當場依公共危險罪現行犯將周孝安逮捕送辦，檢方複訊後，將周孝安無保請回。

偵查時，周孝安到案後坦承不諱，檢察官今日依公共危險罪起訴，向法院聲請簡易判決處刑；周孝安在酒駕新聞曝光後，曾透過經紀人回應：「有喝酒開車就是錯。」

經紀人並說，周孝安目前兼職健身教練，當天教完課後開車與朋友聚會，席間喝了一點酒，聚會結束前半小時開始叫代駕，散會後在大廳等了約50分鐘，遲遲沒代駕接單，於是到外面抽菸透透氣，原本車停在路邊，這時看到前方有停車格，便將車移過去停好，一下車就見到巡邏員警要求進行酒測。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

