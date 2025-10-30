《琅琊榜》胡歌哽咽走不出母喪 因朋友夢境前往秘境緬懷

〔娛樂頻道／綜合報導〕主演過《琅琊榜》、《繁花》等眾多夯劇的胡歌，最近在活動中談到過世6年的母親忍不住哽咽，他更因朋友的一場夢境，特別前往秘境緬懷母親。

胡歌母親過世多年，他仍走不出母喪陰影。（翻攝自微博）

胡歌談到，母親是在2019年3月過世，至今雖已過了6年，但他說一直無法走出母親過世的陰影，期間他一直很期盼多夢到母親，可惜媽媽很少入夢，反而是某次朋友打電話告訴他，夢到他的母親出現在西藏墨脫，因此胡歌決定親自前往墨脫一探「蓮花秘境」。

過去胡歌的母親罹患乳腺癌，努力抗癌，還給予胡歌很多正確的價值觀，像是告訴他「演戲重劇本而非片酬」，還告訴帥氣的胡歌：「關注內在而非外表」，6年前母親過世，胡歌當時卻因工作無法陪在母親身邊，未能見到最後一面，讓他至今遺憾，曾形容這是「心中拔不掉的刺」。

近日胡歌談到，有個朋友打電話給他，告訴他夢到他的母親站立在西藏墨脫一艘船上，於是今年3月他和好友特別前往墨脫，想要緬懷母親，胡歌說：「結果可想而知，什麼也沒有找到，但我覺得沒有遺憾，如果母親真的留在墨脫，我也心安了。」

