娛樂 最新消息

長澤雅美「畫功開外掛」 詮釋一代女畫師傳奇

長澤雅美表示自己在角色塑造上，最重視的就是展現「藝術家氣息」。（天馬行空提供）長澤雅美表示自己在角色塑造上，最重視的就是展現「藝術家氣息」。（天馬行空提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本影后長澤雅美在日片《浮世繪女兒》飾演一代女畫師葛飾應為，她表示在角色塑造上，最重視的就是展現「藝術家氣息」，為此在片場只要一有空閒，就會拿出畫筆和紙，開始練習作畫。

長澤雅美的畫作獲得指導老師們的讚賞，對此，她笑稱從小就喜歡畫畫，因此學習過程很順利，「應為的繪畫方式很獨特，一枝筆就能創造出不同的粗細、深淺、線條與陰影，我覺得非常有趣！」

長澤雅美在日片《浮世繪女兒》飾演一代女畫師葛飾應為。（天馬行空提供）長澤雅美在日片《浮世繪女兒》飾演一代女畫師葛飾應為。（天馬行空提供）

該片是長澤雅美繼電影《母子情劫》後，再度和導演大森立嗣合作，她坦言此次演出的同時，不時反思人生，「應為活得大膽而自由，像個不在意世俗眼光的孩子。她的精神很現代，也很酷。隨著我愈了解她，愈被她的勇敢和執著打動。」

長澤雅美分享印象最深刻的一場戲，「有幕是應為不小心把煙管的火星掉落，把父親北齋辛苦畫好的作品在最後一刻毀掉了。江戶時代經常發生火災，辛苦完成的畫作很可能在一瞬間被燒得一乾二淨。即使如此，應為和北齋仍然不斷地創作，這樣的態度讓我深受感動。」《浮世繪女兒》將於11月28日在台上映。

