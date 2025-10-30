自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金曲歌王王俊傑嘉義廟埕開唱 帶領走進台語歌謠時光

金曲台語歌王王俊傑嘉義縣民雄與新港的《門口埕的Melody》演唱會。（黃啟豪服務處提供）金曲台語歌王王俊傑嘉義縣民雄與新港的《門口埕的Melody》演唱會。（黃啟豪服務處提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕由嘉義縣議員黃啟豪號召舉辦的《門口埕的Melody》，邀請到金曲台語歌王王俊傑攜手視障音樂家溫暖開唱，10月31日與11月1日晚上6點半分別在民雄鄉騎虎王爺廟廣場與新港鄉舊公所前廣場舉行，兩場戶外演出都免費入場，邀請鄉親聆賞曲曲動聽的台語歌謠。而愛心洋溢的王俊傑，10月31日下午兩點還將到若竹兒基金會舉辦公益專場，為這群慢飛天使溫暖開唱 。

縣議員黃啟豪的父親黃尚文擔任嘉義縣議會秘書長期間，舉辦歲末公益音樂會時經常邀請視障樂團演出，也因此與王俊傑結下深厚情誼。王俊傑於第33屆金曲獎榮獲「最佳台語男歌手」，並曾為黃啟豪的首次參選創作主題曲。這回再度合作，黃啟豪希望讓好友的講唱會能走入社區，將溫暖與感動帶給更多人。

自幼全盲、以聲音作為世界主軸的王俊傑，從那卡西樂師、電台琴手、電視樂隊領班到唱片製作人，他以音樂記錄人生，也用生命訴說音樂。這場演出將帶領觀眾穿越時光，回到廣播盛行、三台電視輪播的年代，從那些膾炙人口的旋律與歌詞，重新理解台語歌中隱藏的情感與創作巧思。《門口埕的Melody》不僅是一場音樂會，更是一趟屬於台灣庶民文化的聲音旅程。

這次來嘉舉辦的《門口埕的Melody》，王俊傑將攜手合作超過20年的兩位視障音樂家許宗榮以及金曲獎演奏類得主、豎笛與薩克斯風好手張林峯。3位視障音樂人將以默契取代視線，從若竹兒基金會到熱鬧廟埕，以音符訴說生命的力量，重現台語歌謠風華。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中