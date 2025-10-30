不只感情問題！王子被爆「代言黑歷史」 廠商怒嗆：沒職業道德

「王子」邱勝翊被爆出代言黑歷史。（資料照；記者胡舜翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕婚變風暴越演越烈！范姜彥豐昨（29日）無預警在社群平台爆料，指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌好友「王子」邱勝翊，王子坦承兩人相處「超過朋友界線」，粿粿則回應「內容與事實不符」。事件一出，三觀炸裂，外界對王子感情問題的關注度瞬間爆表。

然而，不只感情問題被翻出，王子過往代言黑歷史也被爆！萬然生技創辦人吳紹瑜在臉書PO文表示，7年前找王子代言公司產品，沒想到短短3個月就接了同類型產品業配，直言「王子的感情世界就跟他在工作上的態度一樣沒有職業道德」

吳紹瑜透露，當時代言費近500萬台幣，加上原本安排好的行銷排程都要撤回，公司一度陷入現金流危機，「看到影片時氣炸，但最後還好有解決才能走到現在。」她也坦言，當初沒有追討違約金，是出於對王子從棒棒堂出道一路辛苦、替父親償債的體諒，怕傷了他未來接代言的機會。

吳紹瑜最後強調，「現在說出來，是因為他已經把自己毀掉了！對於出軌、當人婚姻第三者、還有沒有邊界感的人，我非常厭惡，必須讓大家知道。」這番話再度將王子推上輿論風口浪尖，也讓這場婚變事件越演越熱。

