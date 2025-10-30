自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿粿婚變延燒！晏柔中被疑早知情 范姜彥豐急留言護好友

王子YouTube頻道上的「美國行Vlog」被網友翻出討論。（翻攝YouTube）王子YouTube頻道上的「美國行Vlog」被網友翻出討論。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐與粿粿結婚3年，兩人育有一女，過去形象甜蜜幸福，未料昨（29日）范姜無預警在社群發布影片，指控妻子婚內出軌對象竟是好友王子（邱勝翊），震撼演藝圈。對此，粿粿回應反駁「影片內容有許多與事實不符」，王子則坦言，雙方的確「相處超過了朋友間應有的界線」，承認關係曖昧。

這起爆料猶如震撼彈，引發網路一片譁然，范姜在影片中提到，自從粿粿4月和王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人結伴前往美國後，整個人就明顯變了樣，回國後常常外出甚至早出晚歸、行蹤不明。

隨著婚變風暴擴大，王子YouTube頻道上的「美國行Vlog」也被網友翻出討論。影片中可見粿粿與王子並肩而坐，王子問：「如果讓你們選擇下一站要去哪？」粿粿甜笑回答：「我覺得去哪都沒差，對的人就可以。」王子聽完立刻回：「難怪你這趟特別開心。」此段互動被網友狂猜暗藏玄機，而同桌的晏柔中也露出微妙表情，成為熱議焦點。

隨著討論愈演愈烈，有部分網友懷疑同團友人是否知情、甚至幫忙隱瞞。對此，范姜彥豐特地現身晏柔中的IG留言區，親自替對方緩頰：「孟霖、柔中是在我低潮時，陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」顯見他擔心好友無辜遭波及。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中