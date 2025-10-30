粿粿婚變延燒！晏柔中被疑早知情 范姜彥豐急留言護好友

王子YouTube頻道上的「美國行Vlog」被網友翻出討論。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐與粿粿結婚3年，兩人育有一女，過去形象甜蜜幸福，未料昨（29日）范姜無預警在社群發布影片，指控妻子婚內出軌對象竟是好友王子（邱勝翊），震撼演藝圈。對此，粿粿回應反駁「影片內容有許多與事實不符」，王子則坦言，雙方的確「相處超過了朋友間應有的界線」，承認關係曖昧。

這起爆料猶如震撼彈，引發網路一片譁然，范姜在影片中提到，自從粿粿4月和王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人結伴前往美國後，整個人就明顯變了樣，回國後常常外出甚至早出晚歸、行蹤不明。

隨著婚變風暴擴大，王子YouTube頻道上的「美國行Vlog」也被網友翻出討論。影片中可見粿粿與王子並肩而坐，王子問：「如果讓你們選擇下一站要去哪？」粿粿甜笑回答：「我覺得去哪都沒差，對的人就可以。」王子聽完立刻回：「難怪你這趟特別開心。」此段互動被網友狂猜暗藏玄機，而同桌的晏柔中也露出微妙表情，成為熱議焦點。

隨著討論愈演愈烈，有部分網友懷疑同團友人是否知情、甚至幫忙隱瞞。對此，范姜彥豐特地現身晏柔中的IG留言區，親自替對方緩頰：「孟霖、柔中是在我低潮時，陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」顯見他擔心好友無辜遭波及。

