娛樂 最新消息

何潤東狠瘦6公斤！回台拍戲近況曝光

吳念軒在殺青酒上獲贈戲服（三匠影視提供）吳念軒在殺青酒上獲贈戲服（三匠影視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣與新加坡攜手打造的校園奇幻愛情影集《夜半11點學校見》，歷經3個月在兩地拍攝後正式殺青。男主角何潤東因行程緊湊，殺青當天便趕赴外地工作，錯過劇組的殺青酒。日前補辦酒會時，總導演江豐宏特地將劇中吳念軒的戲服相贈，笑稱要「預祝他金鐘加持」，雖然最終與獎項擦肩而過，吳念軒仍開心地表示：「這是量身訂做的，花了不少錢，居然給了我。」

何潤東（右）知道張豐豪去當鏟子超人很感動。（三匠影視提供）何潤東（右）知道張豐豪去當鏟子超人很感動。（三匠影視提供）

《夜半11點學校見》由台灣三匠影視與新加坡新傳媒共同製作，劇情講述能看見鬼的高中生與渴望再見已故祖父的女孩相遇，兩人攜手揭開一連串靈異謎團，並在過程中探討愛與失落、生與死的課題。何潤東應導演江豐宏之邀回台出演單元主角，為戲曾增胖，這次花了2個月成功瘦回72公斤。他笑說現在生活重心除了拍戲就是陪老婆Peggy，「Peggy在橫店直播帶貨做得很好，以前是她陪我，現在換我陪她。」

何潤東狠瘦6公斤！回台拍戲近況曝光張豐豪（左起），項婕如，劉修甫、趙崇喆拍《夜半11點學校見》建立好交情。（三匠影視
提供）

男女主角劉修甫與項婕如因合作建立好默契，拍攝期間在新加坡常相約學版畫培養感情。項婕如透露，殺青後計畫前往西班牙展開朝聖之旅，「我走過日本的朝聖之路，走路對我來說是一種放空。」她也大方邀劉修甫同行，讓對方直呼心動。不過劉修甫笑說，自己殺青後最想做的事是「剪頭髮、刷廚房和浴室」。

吳念軒雖與金鐘獎擦身而過，但近來受邀至多所大學與團體演講，分享演藝心路。他坦言：「大場的我還不敢，但小場的很樂意，能跟大家近距離互動。」在準備講稿過程中，他回顧自己的演藝歷程，感性表示：「希望經驗能鼓勵大家少走彎路，只要能幫到一兩個人，就覺得值得。」

張豐豪（左起）、項婕如、劉修甫趁空檔會帶著趙崇喆到處玩。（三匠影視提供）張豐豪（左起）、項婕如、劉修甫趁空檔會帶著趙崇喆到處玩。（三匠影視提供）

劇中也有多位新加坡新生代演員參與，項婕如、劉修甫、張豐豪常在拍攝空檔帶他們四處走訪，從擎天崗、基隆廟口、貓空到宜蘭衝浪都留下足跡，讓演員趙崇喆直呼：「我很喜歡台灣，不想回去。」

此外，張豐豪身為何潤東旗下藝人，日前趁空檔未告知老闆便搭火車赴花蓮擔任「鏟子超人」投入救災。他笑說：「雖然只能買到站票，來回站了6小時，去程有大姊發ok繃、食鹽水，回程火車地板全是泥，但真的很感動。」何潤東得知後十分讚許，直呼「難得又有意義」，給予大力鼓勵。

