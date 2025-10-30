粿粿遭控婚內出軌！男方喊「糖粿」被抓包…超色歌詞證據曝光

〔娛樂頻道／綜合報導〕范姜彥豐昨天指控妻子粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊，王子後來也發聲明，承認越過了朋友間的界限。王子今年才和弟弟「毛弟」邱宇辰一起推出單曲《Candy》，網友翻出過去相關的對話，也才恍然大悟，原來他早已點出了糖「粿」兩字。

王子一月號召粿粿等好友拍攝影片宣傳《Candy》（翻攝自IG）

王子今年一月去滑雪時，動員了粿粿、「宇宙」林思宇等好友拍短片為《Candy》宣傳，粿粿興奮寫道「多人這樣拍也好可愛，最甜的那種」，王子在下方回答「終於配對歌了，加了一顆糖粿」，現在看來曖昧指度破表，更引來網友直酸「也配對了」、「抓」。

王子與粿粿的對話曝光。（翻攝自IG）

此外，王子上《Peggy Fo Show》宣傳《Candy》時，被問到一個偶像型的人，為什麼會寫這麼甜的歌時，表情很微妙，Peggy發現歌曲中出現了一句歌詞「Ｉwant You eat me like a candy（我想要你像吃棒棒糖一樣吃我）」，直呼「很色耶」，王子也認了「對！很害羞」，Peggy接著問他唱這到這句時「心裡有想著誰嗎」，王子雖然回答了，不過預告影片中被消音，Peggy還喊「這是能播的嗎？」引人遐想。

王子與毛弟合唱的單曲《Ｃandy》歌詞充滿暗示。（翻攝自IG）

Peggy笑虧歌詞很色。（翻攝自IG）

