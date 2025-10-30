自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

演藝圈聲援范姜彥豐！眾星送愛齊喊「你很勇敢」 低谷湧入暖流

范姜彥豐（右）指控粿粿婚內出軌王子。資料照，記者陳逸寬攝）范姜彥豐（右）指控粿粿婚內出軌王子。資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐昨（29日）指控妻子粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌後，許多粉絲及網友皆不捨為他抱屈，不少圈內好友也接力送上安慰與鼓勵，從「小豬」黃沐妍、成語蕎、鄭茵聲、何以奇、劉書宏到黃宏軒與YouTube三度，眾星湧入替他加油打氣，也掀起網友熱烈討論。

范姜彥豐拍攝影片指控粿粿在婚內出軌「王子」邱勝翊，甚至強調「有明確出軌證據」，神情哀傷、指證歷歷令外界既氣憤又不捨。事件延燒之際，眾星也輪番送暖，「小豬」黃沐妍以「辛苦了」給予打氣；成語蕎也寫下「這段時間辛苦你了！希望一切都能好好的處理，達到對孩子最好的方式。」鄭茵聲則溫暖勉勵「相信你之後一切都會好起來～好好處理，加油。」

不僅如此，歌手何以奇也感性留言「雖然我們只有一面之緣，但看到新聞當下覺得你一定很難熬，還是想給你打氣一下，加油bro，希望你的世界趕快放晴。」劉書宏也為他抱屈「你很勇敢！」黃宏軒則以簡短卻有力的「加油」送暖；YouTuber三度也聲援表示「范姜加油！」一連串的暖心留言讓粉絲直呼「范姜彥豐真的很受大家疼。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中