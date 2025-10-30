演藝圈聲援范姜彥豐！眾星送愛齊喊「你很勇敢」 低谷湧入暖流

范姜彥豐（右）指控粿粿婚內出軌王子。資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范姜彥豐昨（29日）指控妻子粿粿與「王子」邱勝翊婚內出軌後，許多粉絲及網友皆不捨為他抱屈，不少圈內好友也接力送上安慰與鼓勵，從「小豬」黃沐妍、成語蕎、鄭茵聲、何以奇、劉書宏到黃宏軒與YouTube三度，眾星湧入替他加油打氣，也掀起網友熱烈討論。

范姜彥豐拍攝影片指控粿粿在婚內出軌「王子」邱勝翊，甚至強調「有明確出軌證據」，神情哀傷、指證歷歷令外界既氣憤又不捨。事件延燒之際，眾星也輪番送暖，「小豬」黃沐妍以「辛苦了」給予打氣；成語蕎也寫下「這段時間辛苦你了！希望一切都能好好的處理，達到對孩子最好的方式。」鄭茵聲則溫暖勉勵「相信你之後一切都會好起來～好好處理，加油。」

不僅如此，歌手何以奇也感性留言「雖然我們只有一面之緣，但看到新聞當下覺得你一定很難熬，還是想給你打氣一下，加油bro，希望你的世界趕快放晴。」劉書宏也為他抱屈「你很勇敢！」黃宏軒則以簡短卻有力的「加油」送暖；YouTuber三度也聲援表示「范姜加油！」一連串的暖心留言讓粉絲直呼「范姜彥豐真的很受大家疼。」

