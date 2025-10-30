5千萬點擊流量歌手163braces擔任校園創作菁英獎創作大使 殷正洋也來了

163braces受邀擔任校園創作菁英獎創作大使。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕在YouTube頻道擁有5千萬次點擊流量的創作歌手「163braces」吳朵芸受邀擔任第4屆「校園創作菁英獎」創作大使，陸續出席了兩場活動，發現學生聽得都很投入，反思自己，笑說以前大學時聽演講有時反而想睡。

吳楚楚（右）和殷正洋為年輕創作者打氣。（中華音樂人交流協會提供）

由中華音樂人交流協會與中華音樂著作權協會共同主辦的「校園創作菁英獎」，將到10所校園舉辦「歌詠青春」校園巡迴講唱會，首場除了163braces說說唱唱，另外11月將登上大巨蛋舉辦民歌演唱會的中華音樂人交流協會理事長殷正洋，還有中華音樂著作權協會董事長吳楚楚也親臨現場，表達對新生代流行音樂創作的鼓勵與支持。

殷正洋談到，「校園創作菁英獎」是延續「唱自己的歌」精神的校園原創平台，持續發掘具潛力的唱作新聲。今年邀請陳玉貞、馬毓芬、鍾成虎、蕭賀碩、楊子樸等音樂人擔任決選評審。

163braces完成前兩場校園講唱會，後續因有演出行程無法出席。（中華音樂人交流協會提供）

談到擔任創作大使的心情，163braces笑說：「真的覺得很榮幸，因為我還不覺得自己是一個完整、成熟的創作者，能跟這麼多優秀的音樂人交流，真的很奇妙！」

