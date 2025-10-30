自由電子報
娛樂 最新消息

要打去練武室打！「功夫之神」新莊踢館 周潤發、阿諾都參戰

〔記者許世穎／台北報導〕國家影視聽中心在今年11、12月推出「李小龍 × 硬漢過江」主題節目，帶來以李小龍為首的影史14部經典硬漢電影，看看這位身穿黃色緊身衣的功夫之神，如何以一記飛踢躍進世界電影，讓無堅不摧的硬漢銀幕形象至今依然經典不敗。

「李小龍 × 硬漢過江」主題節目帶來以李小龍為首的影史14部經典硬漢電影。（國家影視聽中心提供）「李小龍 × 硬漢過江」主題節目帶來以李小龍為首的影史14部經典硬漢電影。（國家影視聽中心提供）

童星出身的李小龍當年自美國讀書回港之後，將武術結合電影，推出震撼影壇的五部作品，包括演活《唐山大兄》（1971）裡的民族英雄「鄭潮安」，就此翻轉銀幕形象；在「東亞病夫」匾額前施展雙截棍武打場面的《精武門》（1972）；以羅馬競技場為舞台，呈現東西方武術較勁的《猛龍過江》（1972）；將功夫哲學巧妙與劇本和動作設計結合的《龍爭虎鬥》（1973），以及李小龍離世前未完成的影壇傳奇《死亡遊戲》（1978）。一身肌肉和出手前的嚎叫，為「李小龍 × 硬漢過江」主題節目，定調「一個人也能打到底」的精神。

《喋血雙雄》殺手周潤發（右）和警探李修賢從立場對立到惺惺相惜。（國家影視聽中心提供）《喋血雙雄》殺手周潤發（右）和警探李修賢從立場對立到惺惺相惜。（國家影視聽中心提供）

李小龍化為形象靈感引動世界電影，讓一個比一個更不好惹的硬漢陸續降臨！當年的英雄們不需要超能力，就能在兩個小時內用勇氣和肌肉秀給予安全感。「李小龍 × 硬漢過江」主題節目選入9部作品呼應這些銀幕英雄的超MAN魅力：比如《第一滴血2》叢林裡爆炸的藍波、《魔鬼司令》一人滅一國的阿諾，還是《血點》劈腿劈進秘密搏擊大賽的范達美，其實都像是李小龍的遠房美國表親。

阿諾史瓦辛格在《魔鬼司令》一人滅一國。（國家影視聽中心提供）阿諾史瓦辛格在《魔鬼司令》一人滅一國。（國家影視聽中心提供）

國家影視聽中心將推出「李小龍 × 硬漢過江」主題節目。（國家影視聽中心提供）國家影視聽中心將推出「李小龍 × 硬漢過江」主題節目。（國家影視聽中心提供）

還有以速度、爆發力與沉默展現致命氣場，不達目的不罷休的硬漢們：由《報仇》姜大衛的復仇之路、《喋血雙雄》殺手周潤發打不完的子彈、《追捕》含冤逃亡的高倉健，和《全面突襲》裡沒有回頭路的菜鳥警察拉瑪。而我們也在爆破、槍戰和刺激的肉搏戰之後，看見英雄的眼淚。像是《終極警探》裡情場失意、職場也不如意的警探麥克連，以及《英雄不流淚》浪子埃爾馬里亞奇在拉丁音樂中的情感拉扯，都流露出鐵漢的脆弱情感。

為什麼在這個時代依然需要「硬漢神話」？看著大銀幕的他們一派帥氣瀟灑，我們心中也油然而生那股永不放棄、永不失敗，和永不放開拳頭的力量。這場大銀幕上的終極搏鬥，歡迎影迷觀眾前來影視聽中心世紀見證！

