「國寶」變身450歲吸血鬼！追尋超稀有美味「18歲處男之血」

〔記者許世穎／綜合報導〕剛以話題日片《國寶》在日本成為「百億票房男星」的吉澤亮，在改編人氣爆紅漫畫的吸血鬼爆笑喜劇《電影版吸吸吸吸吸血鬼》化身450歲的吸血鬼，爆笑展開守護「最美味童貞之血」的戀愛阻止大作戰。

吉澤亮（上）與板垣李光人爆笑演出《電影版吸吸吸吸吸血鬼》。（采昌提供）

該片由吉澤亮和由「美男小鮮肉」板垣李光人共同主演，由於原作中的純情少年「李仁」，正是原著漫畫家奧嶋寬雅以板垣李光人的形象命名，因此劇組一致認同必須請他演出，導演濱崎慎治更表示：「這可以說是為他量身打造的角色！」

得知此事的板垣李光人十分震驚，更表示：「光是知道老師以我為形象來設計就已經很開心了，感覺這是一種命運，結果在真人版中還由我來演這個角色，對我來說是莫大的榮幸與幸福。」這也讓他決定接演並直呼：「這種事一生只有一次！」

由於板垣李光人所飾演的李仁是深受450歲吸血鬼「森蘭丸」寵愛的15歲高中生，為了讓觀眾感受更加深刻，因此他在演繹上也有所不同：「由於他是森蘭丸極度寵愛的角色，我希望能讓觀眾也感受到這份心意，再加上角色是15歲高中生，以及考量到這部作品的風格和人物都十分鮮明，因此我刻意將表情變化放大了兩、三倍。」

板垣李光人（左）與吉澤亮合作《電影版吸吸吸吸吸血鬼》常私下相約，戲裡戲外展現好交情。（采昌提供）

此外，他在片中因為要不斷呼喚森蘭丸的名字，因此他還特意模仿《哆啦A夢》裡大雄呼喊：「哆啦A夢～」的語氣來演出，展現出角色依賴卻又純真可愛的魅力。就連擁有「國寶級美顏」的吉澤亮都被他可愛到大讚：「他整個就是李仁本人啊！如果是其他人演的話，可能會覺得有點奇怪，但讓他來演卻超可愛！」

而與「國寶級美顏」的吉澤亮初次見面，板垣李光人就被他的高顏值震驚到忍不住猛誇：「真的像雕刻家精心雕出的藝術品！」並表示：「森蘭丸在原作中已經被描繪得非常美麗，我覺得能在三次元中毫無違和感地再現這份美，只有吉澤亮能辦到。尤其當我在演出李仁的過程中，他的存在不可或缺，將對李仁的愛完美傳達，也讓我演戲更加順利。」

值得一提的是，兩人不僅在片中膩歪演出，甚至早在開拍前就多次相約見面聚餐，拍攝現場也時常玩在一起，戲裡戲外都展現出好感情。《電影版吸吸吸吸吸血鬼》將於11月7日在台歡樂上映。

