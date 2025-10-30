致敬傳奇！李小龍14部經典硬漢之作重登大銀幕

〔記者鍾志均／台北報導〕國家影視聽中心於今年11、12月推出「李小龍 × 硬漢過江」主題節目，以李小龍為首的影史14部經典硬漢電影，看看身穿黃色緊身衣的功夫之神，如何透過一記飛踢躍進世界電影，至今依然經典不敗！

「李小龍 × 硬漢過江」主題帶來以李小龍為首的影史14部經典硬漢電影。（© 2010 Fortune Star Media Limited All Rights Reserved.）

《追殺比爾》和《少林足球》裡出現的那套黃色緊身衣足以證明李小龍所代表的文化符號穿越時間和空間，深深影響著後世影人的創作。

童星出身的李小龍當年自美國讀書回港之後，將武術結合電影，推出震撼影壇的5部作品，包括演活《唐山大兄》（1971）裡的民族英雄「鄭潮安」，就此翻轉銀幕形象。

他在「東亞病夫」匾額前施展雙截棍武打場面的《精武門》（1972）；以羅馬競技場為舞台，呈現東西方武術較勁的《猛龍過江》（1972）；將功夫哲學巧妙與劇本和動作設計結合的《龍爭虎鬥》（1973），以及李小龍離世前未完成的影壇傳奇《死亡遊戲》（1978）。

國家影視聽中心於11、12月推出「李小龍 × 硬漢過江」主題節目。（國家影視聽中心提供）

李小龍化為形象靈感引動世界電影，讓一個比一個更不好惹的硬漢陸續降臨，當年的英雄們不需要超能力，就能在兩個小時內用勇氣和肌肉秀給予安全感。

另外，「李小龍 × 硬漢過江」主題節目選入9部作品呼應這些銀幕英雄的超MAN魅力：比如《第一滴血2》（1985）叢林裡爆炸的藍波、《魔鬼司令》（1985）一人滅一國的魔鬼司令阿諾，還是《血點》（1988）劈腿劈進秘密搏擊大賽的范達美，其實都像是李小龍的遠房美國表親。

