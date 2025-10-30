自由電子報
娛樂 最新消息

命運殘酷玩笑衝擊！法國天才雙胞胎鋼琴家真實人生超勵志

《天才琴手》海選了卡蜜兒拉札（左）和梅蘭妮侯貝爾飾演雙胞胎鋼琴家。（海鵬提供）《天才琴手》海選了卡蜜兒拉札（左）和梅蘭妮侯貝爾飾演雙胞胎鋼琴家。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕法國音樂勵志電影《天才琴手》改編自法國天才雙胞胎鋼琴家「普萊納姊妹」真實人生故事，今年初在日本上映時，引發空前迴響，台日混血歌姬一青窈，看完淚崩激推：「感動到淚流滿面！」日本雙胞胎演員歌手三倉茉奈，則力推該片是「所有懷抱夢想的人，必看！」

《天才琴手》由父子檔導演：父親菲迪里克波提（右）、兒子瓦倫汀波提共同執導。（海鵬提供）《天才琴手》由父子檔導演：父親菲迪里克波提（右）、兒子瓦倫汀波提共同執導。（海鵬提供）

該片由法國父子檔導演菲迪里克波提、瓦倫汀波提聯手執導，並邀請《艾蜜莉在巴黎》女星卡蜜兒拉扎、新銳演員梅蘭妮侯貝爾飾演雙胞胎姊妹，將這個動人心弦、激勵人心的生命旅程搬上大銀幕。

劇情描述雙胞胎姊妹克萊兒和珍妮感情甚篤，在父親嚴格音樂教育下，鋼琴成為姊妹倆共同的愛好，並不負眾望進入的德國的一流音樂學校。然而命運卻跟她們開了一個殘酷的玩笑，姊妹兩人竟陸續發現雙手漸漸不聽使喚。面對身體的劇變與心靈的折磨，姊妹倆依然不願放棄夢想，更靈機一動、找出屬於她們的演奏方式，勇敢改寫命運。

電影原本想找真正的雙胞胎鋼琴家來飾演，在遍尋不著下，才分別海選了卡蜜兒拉札和梅蘭妮侯貝爾，卻意外發現她們兩人竟然是「閨蜜」，一個外放，一個內斂，就像光與影、默契好得不得了，「比雙胞胎還像雙胞胎」。

卡蜜兒拉札（左）和梅蘭妮侯貝爾在電影《天才琴手》詮釋姊妹鋼琴家十分到位，獲得法媒全面好評。（海鵬提供）卡蜜兒拉札（左）和梅蘭妮侯貝爾在電影《天才琴手》詮釋姊妹鋼琴家十分到位，獲得法媒全面好評。（海鵬提供）

導演波提父子特地請來鋼琴教練，為完全不會彈鋼琴的兩人，紮紮實實上了八個月的魔鬼課程。梅蘭妮還一度因為過度練習而得了肌腱炎。但她堅持讓疼痛入戲，意外呈現出最棒的戲劇效果。

父親導演菲迪里克波提表示，《天才琴手》不只是關於鋼琴，更是一個關於人生、關於追逐夢想的故事。兒子導演瓦倫汀波提，則形容這對姊妹像是彼此的「雙翼」，缺一不可，片中妹妹還一度代替姊姊登台演出，形成另一個戲劇高潮。《天才琴手》將於11月14日在台上映。

