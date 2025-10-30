黃豪平被AI騙慘！靠AI安排旅日行程：店家全都不存在

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平、鄧惠文主持小公視節目《少年願望事務所》第二季強勢回歸最新一集主題探討「AI是青少年的新閨蜜？」現場揭曉脆民調結果：高達53%的青少年用AI寫作業，其次是「陪聊取暖」，第三名竟是「心理諮商」，連「查颱風路徑看能不能放假」都榜上有名。

黃豪平、鄧惠文主持小公視節目《少年願望事務所》。（小公視提供）

黃豪平則自嘲是「AI詐欺受害者」，透露曾請AI幫忙安排行程：「結果到了日本才發現，AI推薦的那些店根本不存在！」他笑說那時才知道什麼是「AI幻覺」，「它一本正經地給假地址、假評價，全是幻覺！」還語出驚人地開玩笑：「現在AI都能寫程式，以後工程師可能要去宜蘭傳藝中心工作，『親手寫Code』都快變傳統手工藝了！」

鄧惠文醫師分享曾訪問未來趨勢專家時對方的警告，AI公司正逐步培養人們對軟體的依賴，萬一哪天它能模擬重現往生親人陪你聊天，卻要你買東西、不從就刪掉「親人」，那就是第二次失去。

她提醒，這不僅是科技議題，更是心理議題。鄧醫師說：「AI不一定會取代人，但會讓不懂AI的人被淘汰。」她強調，學會「問好問題」是人類永遠的優勢，「懂得問問題，就是認識自己。」

