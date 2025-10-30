自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《包青天》重出江湖 胡瓜、陳亞蘭驚喜復刻經典

陳亞蘭（左）、胡瓜復刻經典《包青天》。（華視提供）陳亞蘭（左）、胡瓜復刻經典《包青天》。（華視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕日前社群網路上一支僅10秒、標題為「真假包青天」的神祕短片引起討論，影片中兩位氣勢磅礴的包青天同時登場，累積31萬觀看人次，引發網友瘋狂猜測：「華視要重拍經典名劇《包青天》了嗎？」近期答案揭曉，原來是華視與緯來電視網攜手合作的全新旗艦綜藝《週末最強大》的首波宣傳。

片中那兩位包青天，是由胡瓜以及陳亞蘭刷上黑臉以幽默詼諧方式裝扮，讓網友們又驚又喜，紛紛大讚：「瓜哥太認真了吧！好犧牲！」「超期待瓜哥版包青天」，成功為新節目製造出破表話題！

陳亞蘭（左）、胡瓜復刻經典《包青天》。（華視提供）陳亞蘭（左）、胡瓜復刻經典《包青天》。（華視提供）

兩位主持人的趣味扮相，強烈預告了新節目中將以詼諧短劇單元形式，精彩重現經典戲劇。巧的是當年紅遍大街小巷、傳唱度第一名的包青天主題曲「包青天」正是由瓜哥演唱，這位昔日主唱如今親自扮演包青天，勢必將為觀眾帶來全新的火花與衝擊。

這次釋出的宣傳影片中，完美重現的《包青天》開封府衙場景，強烈呼應了綜藝天王胡瓜先前受訪時透露的「精緻化」製作理念，期望以高品質內容回應觀眾對本土原創節目的期待。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中