坣娜生前經歷3大苦痛 「唱3首就聽不見」仍雲淡風輕走出絕望

坣娜傳出過世消息，震驚許多人。（資料照，記者胡舜翔攝）

文／胡如虹

今天聽到坣娜過世的消息，跟圈內朋友反應一樣都覺得怎麼可能？太突然了！想起幾年前跟坣娜深聊，她難得談起自己病痛磨難不斷，雖然優雅帶著笑，但嘴角邊仍閃過一抹無奈，她的美麗與哀愁，我覺得應該讓喜歡她的歌迷朋友知道。

我們常常看到別人光鮮亮麗的一面，羨慕別人所擁有的幸運。其實在光鮮亮麗的背後，每個人都有不為人知的辛酸或是苦，那些心酸和苦有些不能說，有些說了，別人也不見得能懂，只能自己消化。

請繼續往下閱讀...

認識坣娜太多年了，時間長到只知道她因為年輕時的一場車禍，造成軟骨粉碎，甚至內臟移位，身體狀況很不好。直到她親口告訴我，才知道她後來淡出歌壇，就是因為這一場車禍。

她車禍後遺症腦鳴嚴重，唱3首歌就聽不到自己的聲音，身體痛到只要唱歌就有個意念想要往下跳，以前不知道這是憂鬱症，直到後來她去幫憂鬱症站台，才發現原來當初她痛到得了憂鬱症，痛到不會哭只是笑，最後不得不淡出歌壇養病。

坣娜傳出過世消息，震驚許多人。（資料照，記者胡舜翔攝）

「妳不知道那時我進錄音室配唱妳寫的歌有多辛苦。」坣娜說她從來沒有告訴人家她的身體狀況有多糟，因為那一場車禍她只是額頭縫了幾針，好像就沒事了，後來才發現她的身體整個歪掉，軟骨粉碎，她只要唱超過3首歌，頭部就嗡嗡作響，完全聽不到聲音，也記不住歌詞，然後手慢慢變沒力，最後必須用雙手拿麥克風才拿得住。

我曾經幫坣娜寫過《你從來不懂》跟《一廂情願》兩首歌，見證了坣娜歌唱事業最輝煌的時期，看著優雅美麗的她，唱出那麼多女人的心聲，卻沒有聽到她唱過自己的心聲，只是一直忍著痛。

回頭看那段最痛苦的日子，坣娜也只是用雲淡風輕的口吻說，「我的生命在越痛越苦的時候，卻是歌唱表演最輝煌的時候。」人經歷了深深的苦痛之後，會開始學習臣服，慢慢去領略老天的用意。

坣娜傳出過世消息，震驚許多人。（猶台文化交流協會提供）

坣娜一直覺得當年的那一場車禍是老天讓她活下來的，讓她經歷了難言以喻的痛之後，開始研究瑜伽自救，自創出一套讓身體自動修復的瑜伽。從歌手變成瑜伽老師，坣娜在瑜伽的練習中更定的住。

更定的住，才能承受生命一波又一波的疼痛。除了車禍後遺症，坣娜還得了紅斑性狼瘡，嚴重的時候臉跟身體的皮膚都會裂開，她淡淡地說，這些年已經好多了，現在只有雙手還會裂，所以她習慣戴著手套保護雙手。原來坣娜手上的白手套不是愛美，做造型，而是雙手的保護膜。

她給我看了雙手發病的照片，歐買尬！真是觸目心驚，可以想像她發病的日子有多難熬。可是面對這些苦難，坣娜卻始終優雅淡定，週邊朋友沒有人看到她喊痛的那一面。她說掙脫不了的病痛哭也沒有用，就讓這些病痛不斷地走，只要不停留就是一件很好的事。

我常覺得老天爺不會讓我們白白受苦，受苦的背後一定有某些意義，坣娜因為身體病痛的苦，開始學瑜伽，出書、教學幫助無數的人，找到了她的使命。

坣娜傳出過世消息，震驚許多人。（猶台文化交流協會提供）

「人來到世界都在修行，不是宗教的修行，是修正我們的行為。」坣娜從瑜伽的學習、練習、複習中，體會了人生一樣都在學習、練習、複習。

大家都說坣娜有一種說不出來的優雅氣質，原來懂得學習、練習、複習，不斷地修行，心定，自然就也就優雅了。即使她近幾年罹癌，又面臨了另一場疼痛的試煉，她身形日漸削瘦，仍優雅的出現在眾人面前，支持丈夫薛智偉推廣台猶文化，正念正向。

坣娜完成人生的使命，靈魂自由離去了，而她就像高雅的百合花，淡雅香氣仍瀰漫人間，不散。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法