自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）五月天阿信自封「北投金城武」 欠劉若英的歌終於來了

阿信（左起）日前替劉若英、薛仕凌主演台片《我們意外的勇氣》首映站台。（壹壹喜喜提供）阿信（左起）日前替劉若英、薛仕凌主演台片《我們意外的勇氣》首映站台。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕劉若英、薛仕凌主演台片《我們意外的勇氣》在台熱映，身為監製之一的五月天阿信前晚開直播，開玩笑自稱是「北投金城武」，提到自己欠劉若英一首歌，原來是她從疫情前就跟他邀歌，現在終於等到電影歌曲《意外勇敢的臉龐》。

劉若英（左）、薛仕凌在《我們意外的勇氣》迎接新生命降臨。（壹壹喜喜提供）劉若英（左）、薛仕凌在《我們意外的勇氣》迎接新生命降臨。（壹壹喜喜提供）

阿信說：「這首歌寫的東西有點複雜，要滿足很多的視角，像是男主角對女主角，女主角對男主角，剛出生到這個世界上的寶寶對母親的視角，母親對寶寶的視角。」表示如果看完電影再去看歌詞，會發現，北投金城武，真的蠻厲害的。

阿信在直播時特地買了甘蔗汁和粉絲乾杯，因為在《我們意外的勇氣》中，甘蔗汁是頗重要的關鍵食物，足見阿信對電影的愛與用心。

《我們意外的勇氣》上映後，不少網友給予好評，有人表示看這部片時，眼淚默默的一直掉、「男女主角真的演得太好了」、「監製大大！你在宣傳的時候，只有說這是一部充滿勇氣的故事。可是你卻沒有說，需要帶好多好多的衛生紙」。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中