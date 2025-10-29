（影）五月天阿信自封「北投金城武」 欠劉若英的歌終於來了

阿信（左起）日前替劉若英、薛仕凌主演台片《我們意外的勇氣》首映站台。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕劉若英、薛仕凌主演台片《我們意外的勇氣》在台熱映，身為監製之一的五月天阿信前晚開直播，開玩笑自稱是「北投金城武」，提到自己欠劉若英一首歌，原來是她從疫情前就跟他邀歌，現在終於等到電影歌曲《意外勇敢的臉龐》。

劉若英（左）、薛仕凌在《我們意外的勇氣》迎接新生命降臨。（壹壹喜喜提供）

阿信說：「這首歌寫的東西有點複雜，要滿足很多的視角，像是男主角對女主角，女主角對男主角，剛出生到這個世界上的寶寶對母親的視角，母親對寶寶的視角。」表示如果看完電影再去看歌詞，會發現，北投金城武，真的蠻厲害的。

請繼續往下閱讀...

阿信在直播時特地買了甘蔗汁和粉絲乾杯，因為在《我們意外的勇氣》中，甘蔗汁是頗重要的關鍵食物，足見阿信對電影的愛與用心。

《我們意外的勇氣》上映後，不少網友給予好評，有人表示看這部片時，眼淚默默的一直掉、「男女主角真的演得太好了」、「監製大大！你在宣傳的時候，只有說這是一部充滿勇氣的故事。可是你卻沒有說，需要帶好多好多的衛生紙」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法