《全民星》睏揍會？王子、粿粿捲婚內出軌 昔2組人馬也爆劈腿

粿粿（右）被控婚姻出軌王子。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿昨遭老公范姜彥豐拍影片控訴婚內出軌，強調手握她與王子出軌證據，而她與王子結識於《全明星運動會》第三季，事實上《全明星運動會》過往就屢被網友戲稱像「戀愛巴士」，屢因花邊新聞上版面，如今又爆出王子與粿粿的事，還有人直呼是「全明星睏揍會」。

粿粿當時擔任紅隊隊經理，王子則是紅隊隊長，其實紅隊在節目中培養出好交情，他們徐新洋、林思宇、胡祖薇、胡釋安等人也常玩在一起，如今遭爆出軌風波，粿粿回應表示雙方婚姻協商破裂，王子則說自己沒有破壞別人家庭，但在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

采子（左）與何孟遠2021年因爆出「雙劈腿」重挫形象。（翻攝自IG）

《全明星運動會》第二季之前爆出藍隊成員采子與紅隊的何孟遠緋聞，當時采子有交往1年半的男友邱鋒澤，何孟遠也與采子閨蜜「荳荳」交往，雙劈腿事件一爆出立刻吵得沸沸揚揚，采子與何孟遠也雙雙退出節目。

艾薇（右）、吳霏戀愛中。（資料照，環球音樂提供）

而《全明星運動會》第三季的紅隊選手艾薇與藍隊的吳霏長期以姐弟相稱，不過被周刊拍到兩人約會，甚至還有陽台親密互動照等，而當時吳霏也還有女友。吳霏本月才在Threads上正面回應，強調自己沒有劈腿，艾薇也沒有「搶男友」的舉動，艾薇也說：「沒有的事情就是沒有，不需多說。」不過仍有不少網友不買單。

