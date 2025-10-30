自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《全民星》睏揍會？王子、粿粿捲婚內出軌 昔2組人馬也爆劈腿

粿粿（右）被控婚姻出軌王子。（翻攝自IG）粿粿（右）被控婚姻出軌王子。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕粿粿昨遭老公范姜彥豐拍影片控訴婚內出軌，強調手握她與王子出軌證據，而她與王子結識於《全明星運動會》第三季，事實上《全明星運動會》過往就屢被網友戲稱像「戀愛巴士」，屢因花邊新聞上版面，如今又爆出王子與粿粿的事，還有人直呼是「全明星睏揍會」。

粿粿當時擔任紅隊隊經理，王子則是紅隊隊長，其實紅隊在節目中培養出好交情，他們徐新洋、林思宇、胡祖薇、胡釋安等人也常玩在一起，如今遭爆出軌風波，粿粿回應表示雙方婚姻協商破裂，王子則說自己沒有破壞別人家庭，但在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」

采子（左）與何孟遠2021年因爆出「雙劈腿」重挫形象。（翻攝自IG）采子（左）與何孟遠2021年因爆出「雙劈腿」重挫形象。（翻攝自IG）

《全明星運動會》第二季之前爆出藍隊成員采子與紅隊的何孟遠緋聞，當時采子有交往1年半的男友邱鋒澤，何孟遠也與采子閨蜜「荳荳」交往，雙劈腿事件一爆出立刻吵得沸沸揚揚，采子與何孟遠也雙雙退出節目。

艾薇（右）、吳霏戀愛中。（資料照，環球音樂提供）艾薇（右）、吳霏戀愛中。（資料照，環球音樂提供）

而《全明星運動會》第三季的紅隊選手艾薇與藍隊的吳霏長期以姐弟相稱，不過被周刊拍到兩人約會，甚至還有陽台親密互動照等，而當時吳霏也還有女友。吳霏本月才在Threads上正面回應，強調自己沒有劈腿，艾薇也沒有「搶男友」的舉動，艾薇也說：「沒有的事情就是沒有，不需多說。」不過仍有不少網友不買單。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中