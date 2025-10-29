「冷霜子」坣娜病逝 歌手好友佩服她優雅堅韌「極樂世界督促眾神做瑜伽」

李麗芬佩服坣娜優雅堅韌。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌手坣娜驚傳已在10月16日病逝，享年59歲，她生前致力於瑜伽教學，歌手好友李麗芬得知她過世消息談到：「以妳的個性，我推測，很快地，妳會在極樂世界，教導並督促眾神做瑜伽， 一路順風。」

不想過度哀傷悼念坣娜，李麗芬說：「臭坣娜，我才驚覺，我少了一個可以嫉妒的對象。」她也說很佩服坣娜的優雅堅韌，很多網友覺得坣娜走得太突然，李麗芬則說：「她做任何事情都是有所準備的，對我們來說也許突然，但她一定是難能可貴、平靜的離開的。」

李麗芬和坣娜是演唱圈子裡的兩個怪咖。（翻攝自臉書）

另外李麗芬也提到：「妳這個優雅的冷霜子，咱們倆都承認我們是演唱圈子裡的兩個怪咖，孤僻得不得了，卻又外冷內熱，沒想到妳居然認養了21名兒童。」坣娜始終把自己身形保持的很好，李麗芬透露：「妳長年過午不食，卻總能仙風道骨又優雅挺拔的上台，妳很棒，非常忠於自己的，就這麼優雅又神秘的轉身離去。」李麗芬也難忘坣娜說過，自己一生沒有理想、不欠人不拿人、自足自在的走到哪、過好哪！

