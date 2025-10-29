凱渥暗黑開趴！張榕容扮包租婆 王心恬化身「獵魔女團」最強戰姬

人氣男團 AcQUA 源少年以「天線寶寶」造型登場大玩反差萌；POLARIX 成員翟浚安、F.F.O 成員陳至琦也盛裝亮相。（凱渥提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕凱渥（Catwalk）年度萬聖節派對「F.O.F魔登懼樂部（Festival of Fear）」於信義區 Babylon Taipei 盛大登場，今年主題圍繞「暗黑魅力」，眾星紛紛以突破框架的造型登場，展現不同以往的時尚風貌。

張榕容化身經典角色「包租婆」，以誇張髮捲與睡袍造型登場。（凱渥提供）

盧以恩挑戰《孤兒怨》造型，詮釋暗黑魅力。（凱渥提供）

張榕容化身經典角色「包租婆」，以誇張髮捲與復古睡袍重現神韻，全場焦點一把抓；盧以恩挑戰恐怖電影《孤兒怨》造型，氣場驚人、詮釋入魂，被讚「美得讓人發毛」；超模王心恬則以《獵魔女團》主角 Rumi 造型現身，冷冽妝容與戰鬥感服裝引爆話題。

請繼續往下閱讀...

品冠甫結束杭州演唱會，特地趕回台灣壓軸現身紅毯。（凱渥提供）

壓軸紅毯由「暖聲情歌王」品冠驚喜現身掀高潮，他剛結束杭州演唱會行程，仍特地趕回台灣參加派對，笑說：「凱渥一年一度的大活動，當然要來！這次終於可以當觀眾看大家表演。」現場氣氛熱烈，星光閃耀。

雷嘉汭氣場全開成為焦點。（凱渥提供）

此外，雷嘉汭、林辰唏、AcQUA 源少年、POLARIX 成員翟浚安、F.F.O 成員陳至琦等藝人也以各自風格亮相。派對舞台由翟浚安勁歌熱舞揭開序幕，陳至琦與李呈恩接力演唱《Soda Pop》，AcQUA 源少年則穿上「天線寶寶」造型帶來《Mmm…嗯》限定表演，現場觀眾直呼過癮。

林辰唏詮釋暗黑時尚。（凱渥提供）

王心恬以《獵魔女團》主角 Rumi 為造型靈感。（凱渥提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法