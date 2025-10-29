自由電子報
娛樂 最新消息

坣娜紅斑性狼瘡發作慘狀無人知 只能戴手套當保護膜

坣娜深受紅斑性狼瘡之苦，常戴手套保護雙手。（記者胡如虹攝）坣娜深受紅斑性狼瘡之苦，常戴手套保護雙手。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕59歲就香消玉殞的坣娜，外型優雅淡定，但其實一生都在接受病痛的考驗，尤其是無法治癒的紅斑性狼瘡一發作，嚴重的時候臉跟身體的皮膚都會裂開，所以她常常戴手套，但並不是為了愛美做造型，而是讓雙手多一層保護膜。

坣娜罹患紅斑性狼瘡多年，很少人看過她紅斑性狼瘡發作，臉跟身體的皮膚裂開的慘狀，但她的手機裡卻有不少這樣的照片，偶爾她會拿給朋友看，然後淡淡地說，這些病痛掙脫不了的，既然掙脫不了哭也沒有用，就讓這些病痛不斷地走，只要不停留就是一件很好的事。

坣娜紅斑性狼瘡發作慘狀無人知 只能戴手套當保護膜坣娜氣質優雅迷人，唱出很多女人的心聲。（記者胡如虹攝）

從病痛的折磨中，坣娜也悟出「臣服」的人生智慧，她說老天爺不會讓人白白受苦，受苦的背後一定有某些意義，所以不要抗拒，怨恨，要接受、臣服。因為身體病痛的苦，她開始學瑜伽，出書、教瑜伽幫助很多人，也領悟出這是她的使命，沒有白受苦。而她在人生最後的發文「人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情，去想壞的事，也不要去做害人害己的行為」，充滿正能量。

點圖放大
點圖放大
