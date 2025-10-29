自由電子報
娛樂 最新消息

坣娜生前遭嚴重車禍重創 成飽受紅斑性狼瘡折磨主因

坣娜生前曾遇嚴重車禍，開始出現自體免疫問體，引發紅斑性狼瘡。（資料照，記者陳逸寬攝）坣娜生前曾遇嚴重車禍，開始出現自體免疫問體，引發紅斑性狼瘡。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕坣娜以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅，卻不幸傳出紅斑性狼瘡舊疾復發，於10月16日病逝，享年59歲。事實上，坣娜生前歷經嚴重車禍，全身粉碎性骨折與內臟移位，也因此引發自體免疫問題，成為她日後飽受紅斑性狼瘡折磨的主因。

坣娜生前接受本報專訪時回憶那場車禍，她坦言當時的自己一度怨天尤人，「撞成那樣怎麼不收走我就好？還留一個完整的外表，都是痛在裡面。」不過，她後來則選擇轉念，「如果不是我是誰？還好是我。」並認為每個人都有屬於自己的課題，不必告訴別人痛不痛，「活著就以不打擾人為主。」

車禍後，坣娜的健康開始出現自體免疫問體，引發紅斑性狼瘡，她透露自己從此無法曝曬陽光，不僅必須每日洗臉3次，還必須搭配飲食控制，甚至因肌肉傷勢無法久坐，只能保持不斷活動，她當時以樂觀口吻自嘲「被迫養生」，更正能量地說「能動比不能動好！」

然而，坣娜在出道前便自修瑜伽，車禍後的她更深入鑽研，同時開設瑜伽課程長達逾10年，她認為瑜伽讓人身心安定，「活在世上，連小狗都會有壓力，但瑜伽人可以很快轉換。」多年來，坣娜以堅毅面對病痛，持續散播正能量，如今離世噩耗傳出，粉絲與圈內好友無不哀悼，也懷念她生前那份從容與溫柔。

