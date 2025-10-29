自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 星座

10大常見夢境解析 被追殺、考試沒準備你中了媽？

心理學家佛洛伊德曾說：「夢境是通往潛意識的道路」。（法新社）心理學家佛洛伊德曾說：「夢境是通往潛意識的道路」。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕心理學家佛洛伊德曾說：「夢境是通往潛意識的道路」，讀懂夢境想告訴你的事，就是解讀自己的潛意識，也是通往了解自己的第一步。一般人大多只用到10%的潛意識力量，如果你時常夢到這10個夢境，代表潛意識有話想對你說，或許能幫助你更加自信。

【被追殺】

在夢境中被某人或者某種不知名的恐怖物體追殺，不斷逃跑、躲避的夢境，總是讓人惴惴不安。夢中的你非常害怕，但無論怎麼躲閃都無法甩掉追殺的「某種東西」，同時也找不到安全的藏身處。

在夢中不斷追殺你的並不是怪物，而是你尚未察覺，但卻被某件事情、某個人觸動的個性特點。這些特點或許並不像你平日會做的事或者會被激發出的想法，也或許是你面對某種狀況或某些人有些看法與理解，但你沒說出來。如果追殺你的是動物，代表根本能衝動有關；如果追殺你的是怪物，代表你擁有的能量並不成熟但足夠強大，你擔心自己不能控制他。但無論追殺你的是什麼，都代表你在現實生活中仍有未發揮的才能與力量。

❮小建議❯

夢見自己被追殺的時候，不要慌張，這或許正在提醒你必需離開舒適區了。面對問題，正是重獲信心的契機，讓自己不再成為被捕獵的對象，反過頭來當個主動的追求者，擁有選擇目標與方向的力量。

很多人都有這種經驗，在夢中你飄浮在空中，好像在飛翔。（歐新社）很多人都有這種經驗，在夢中你飄浮在空中，好像在飛翔。（歐新社）

【飛翔】

很多人都有這種經驗，在夢中你飄浮在空中，好像在飛翔，當然也有另外一種可能性就是你正在搭飛機或者其他飛行工具。這代表夢中的你從日常生活的限制和義務中解脫，現實生活中或許有某些人事物已經讓你喘不過氣來，但在夢裡，你拋下這些煩惱，感覺到自己輕飄飄的。這種夢境通常在提示你，你的才能其實比你想像得更大，不僅在日常生活上，你有更多的想像力與創造力，掙開傳統或既定程序的束縛，卸下重擔的你才能更自由做出你想要的選擇。

這也代表你正在嘗試擺脫限制，期望獲得解放，追求更自由的生活。倘若在夢中你搭乘著飛行工具，是個乘客，代表你已經展開追求自由的腳步，但尚未到達隨心所欲的程度。

❮小建議❯

做了飛行的夢代表你或許該開啟一些冒險了，讓自己進入新的領域，不要只是漫無目的的幻想，腳踏實地，找到堅實的平台才能一步步推進你的現實生活，並確保自己能夠安全著陸。

【穿錯衣服】

穿錯衣服的夢通常隨之而來的是尷尬的場面，在某種場合穿了不恰當的衣服，或者是穿了別人的衣服，讓你感到非常不自在，在大眾目光之下也非常窘迫。這種夢境顯現了你對日常生活的不安，尤其是對個人形象的重度焦慮。衣著代表你認為自己在別人眼中的樣子（並不是你真正在別人眼中真正的樣子），穿錯衣服代表你感覺到自己想展現在他人目光中的形象與現實狀況有差距，例如你想給人成熟幹練的印象，但別人卻認為你是個藝術家型人格，這並沒有不好，卻與你想要的不同。

夢見自己穿著奇裝異服代表你對某些事情足夠認真；夢見穿到別人的衣服代表你希望成為一個你「無法成為的人」；穿上不合身的衣服則代表現實生活中出現了你並不想妥協的事情，或者存在你無法適應的情況。

❮小建議❯

如果你發現自己想呈現的形象與實際不符，可以用不同的面向展現自己，不要迎合別人的期望，自然融入不同情境，加入自己的色彩，能讓你更與眾不同。

【遲到】

「糟了，遲到了！」發現約會時間快到了，自己卻慌慌張張還沒準備好出門，或者就快到目的地，卻莫名出現重重阻礙讓你無法準時赴約。做了這種夢，代表你在日常生活中為自己制定的目標或時間表可能無法準時完成，或者你認為自己在很多事情上都無法獲得進展，感到十分沮喪。

遲到，象徵你心中迴避做某項決定，也不想做出承諾。這並非你的生活中出現「拖延症」，而是還沒下定決心專心致志的果斷行動，且願意為結果負擔責任。

❮小建議❯

「坐而言不如起而行」，下定決心採取行動吧。只要你付出努力，就沒有白費的時光，立即採取行動，方向就會變得清晰，進而更快速完成目標，如果你做了遲到的夢，不要逃避，正面前行就對了！

夢見自己的另一半出軌、外遇，表示對自己的性魅力和吸引力失去信心。（本報資料照，記者王俊忠攝）夢見自己的另一半出軌、外遇，表示對自己的性魅力和吸引力失去信心。（本報資料照，記者王俊忠攝）

【另一半出軌】

夢見自己的另一半出軌、外遇，並非代表對方真的在感情上出問題，反而是你對自己的性魅力和吸引力失去信心。如果夢中你的伴侶和特別有魅力的人外遇，這代表你對自己生活的基本需求照顧不足，你感覺自己不像以前有魅力。

做了這種夢，與其起床後責怪伴侶，還不如想想看最近是否有人說了些什麼打擊到你的自信，或者你在怎樣的場面上表現不如你的預期。尤其在日常生活中，倘若別人並未對你的努力做出讚賞，你或許會捨棄自己的真實想法，說服自己去迎合他人，造成潛意識對自己感到失望。人不需要獲得每個人的肯定，也不要因為他人的否定而厭惡自己，現實中無法表達的真實感受已經透過夢境顯現，更投射在你最親密的伴侶身上，代表你並不希望伴侶承受你的挫折感，又渴望別人認可你的魅力。

❮小建議❯

不要背叛自己，做自己不容易，但你可以。現在的你對自己的能力不夠有信心，更過度在意他人看法，想要被愛、被需要。不要在乎別人的眼光，勇敢、自信的做自己，你只要不斷鼓勵自己，你應該被愛、值得被愛，慢慢找回自信。

關於考試的夢境有很多種情況，例如還沒準備好就參加考試、考試找不到考場。（資料照，記者張聰秋攝）關於考試的夢境有很多種情況，例如還沒準備好就參加考試、考試找不到考場。（資料照，記者張聰秋攝）

【考試】

關於考試的夢境有很多種情況，例如還沒準備好就參加考試、考試找不到考場，這種夢境想讓你知道的是「你在現實生活中對自己太嚴苛」。經常做這種夢的人大多喜歡在生活中替自己制定很多標準，並期望透過達到標準得到他人的認可與讚賞。考試代表你把別人制定的期望拿來為自己打分數，事實上夢中的這場考試是你給你自己的，覺得自己沒讀完書、沒準備好，象徵你覺得自己還沒準備好接受自我評核、還沒有達到自我要求。

現實中的你不喜歡冒險，也對冒險感到膽怯，期望以最安全的方式做事，故經常擔心也討厭措手不及的突然狀況。這樣的你做事非常認真，喜歡一絲不茍、小心翼翼的著手處理每一件事，正因為太過小心，常會焦慮結果不如預期。

❮小建議❯

不要活在別人的期望中，一直活在別人的眼裡，無論你有多優秀、多成功都會陷入永無止盡的檢討，導致你無法認同自己的成功。放下別人的認可，接受自己足夠優秀，才能得到真正的快樂。

【與人衝突、吵架】

在夢裡與人爭執，甚至吵到面紅耳赤，代表現實中的你跟夢中完全相反，是個安靜平和的人。或許因為現實生活中有些事情真的觸怒你，但你卻無法完全表達出自己的怒氣，又或者他人無意間的動作、語言引發你的挫折感，你知道對方無意，但非常生氣，不知火往哪兒發所引發的防衛心態。

你不擅長表達自己的需求，如果夢見你深愛的人責備你，可能反射出現實生活中感情出了問題，導致需求未被滿足，你擔心說出口會造成雙方爭吵，結果把爭執帶進夢境。倘若夢到與老闆、上司吵架，或許是你認為老闆、上司忽視了你的才能。

❮小建議❯

與人衝突的夢境其實是一種控訴，你不容易讓別人知道你在擔心、壓抑自己的感覺，可是壓力並未散去，只是累積在心中，敢怒而不敢言的你只好在夢境發洩。有不舒服的地方，大膽說出來吧！表達自己的情緒未必要用憤怒的態度，以和緩態度表達自己的不滿也是一種方式。

夢境建議：這種夢是一種控訴，你很難對人說出你在擔心，也在壓抑，但

【沒想像到的戀愛】

有些人做夢的時候，夢中的對象並非現實生活中的伴侶，也有可能是一個平常接觸不多、從來沒吸引過你的人，你對這場夢中的戀愛感到不可思議，因為你打從心裡就不覺得自己會被對方吸引或者產生情愫。這並不是代表對方是你的真命天子，而是你發現自己身上有特別珍貴的特點能吸引其他人。你意識到自己有討人喜歡的地方或者吸引人特質，發現這點讓你自己非常開心，而且對生活中滿自信。

這類型的夢並不是誰愛上了你，而是你自己愛上了自己，覺得自己充滿力量可以達成目標。

❮小建議❯

其實你非常了解自己的潛能，對自己也很有信心，起初你對自己「真的是這樣嗎」感到疑惑，導致你不太敢繼續探索內在的自己，其實可以用開放的態度接納更多可能性，不要拘束，你真的像你想像的那麼好。

常夢見找不到廁所的人非常重視隱私。（資料照，北市性別平等辦公室提供）常夢見找不到廁所的人非常重視隱私。（資料照，北市性別平等辦公室提供）

【找不到廁所、無法上廁所】

在夢中急著找廁所、內急卻遇上廁所大排長龍、進入廁所發現很髒不敢使用、上完廁所發現沒有衛生紙，曾經做過這種夢的人必須了解，這個夢想讓你知道，你所處的環境、狀態有些地方讓你覺得不健康、不舒服了。

你是個重視個人隱私的人，也討厭張揚，喜歡低調處理問題，因此不會公然表現出自己的需要。廁所前長長的人龍就是你有多想解決問題，人越多你越急，不過心裡焦急的你認為應該優先考慮別人。更進一步來說，你很想把心中的焦慮、憤怒一吐為快，不過你做不到，你怕別人知道你的想法之後，會讓情況變得更混亂，同時也不想被他人拒絕。

❮小建議❯

與其等別人來滿足你的需求，還不如學會適時說「不」，這樣一來除了能避免別人把問題丟給你，更能夠建立人我間的界線。唯有你懂得拒絕他人，才有足夠的時間照顧自己，不要認為拒絕是自私的表現，想一想有沒有可能是別人太不懂得保持距離。

【牙齒掉落】

牙齒無緣無故鬆動、搖晃、掉落，讓你很擔心自己的外貌變醜。這並不是容貌焦慮，而是你對自己的能力信心不足，失去牙齒其實表示你正面臨挑戰，矗立在你面前的挑戰讓你失去自信，感覺沒辦法解決，或者你已經在某些領域已經遭受打擊，你擔心自己接下來還會出包，進而不斷懷疑自己的能力。

如果不是掉牙，而是發現牙齒碎裂，表示你無力維持自己的尊嚴；發現蛀牙則表示你認為自己的權力消退中，漸漸失去自信；牙齦出血則透露你忍為親密關係拉警報，感覺自遵守損而且自我價值逐漸降低。

❮小建議❯

改變形勢，克服難關是唯一解法。不要害怕自己能力不足，只要勇於挑戰，就有可能造成影響，無論遇上什麼難題，都應該帶著自信嘗試克服，有行動、有作為，就有改變現況的可能性。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中