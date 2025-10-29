自由電子報
娛樂 最新消息

誰最紅？愛子公主和佳子公主時尚默契100％ 都愛「紅色套裝」宛如雙胞胎

誰最紅？愛子公主和佳子公主時尚默契100％ 都愛「紅色套裝」宛如雙胞胎

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本不少八卦新聞總喜歡拿現年23歲愛子公主和31歲佳子公主做比較，從學歷、外表到人氣指數，無一不比，甚至以「最美和最醜」及「未來女天皇」論輸贏，常讓人誤以為兩位堂姊妹之間有嫌隙，但事實兩人私底下感情很好，甚至常約好在一同出席的正式場合上，穿著相同色系的禮服或套裝，例如昨（28日）由秋季遊園會上，兩位公主便穿上紅色套裝，如秋日花園裡2朵盛開的嬌豔花朵。

日本德仁天皇（左）和雅子皇后昨（28日）在位於東京的迎賓館赤坂離宮舉辦秋季遊園會。（翻攝自皇室IG）日本德仁天皇（左）和雅子皇后昨（28日）在位於東京的迎賓館赤坂離宮舉辦秋季遊園會。（翻攝自皇室IG）

日本德仁天皇和雅子皇后昨在位於東京的迎賓館赤坂離宮舉辦秋季遊園會，宴請各界有功人士，包含人間國寶陶藝家山岸一男、聾啞聯盟前理事長石野富志三郎及拿下天皇賞的騎師武豐等人在內，共約1500名貴賓。

身為儲君接班順位第一的愛子公主，近期人氣扶搖直上。（翻攝自皇室IG）身為儲君接班順位第一的愛子公主，近期人氣扶搖直上。（翻攝自皇室IG）

不過鎂光燈焦點全放在愛子公主和佳子身上，與其他皇室成員的穿著相較之下，兩人俏麗又時尚的酒紅色套裝，乍看之下還誤以為撞衫了，但事實上在彩度和剪裁細節上全然不同。愛子公主的套裝領口採撞色設計，並搭配5顆小紐扣，與愛子優雅的氣質相得益彰。而佳子公主的套裝雖然也是以紅色為主色調，但比愛子公主略淺一些（這套衣服之前也曾在公開場合亮相過），上衣的紐扣是花朵形狀，雖然細節設計有一些細微的差別，但廓形完全相同，讓她們看起來幾乎就像雙胞胎一樣。

佳子公主擁有「日本皇室最美公主」封號。（翻攝自皇室IG）佳子公主擁有「日本皇室最美公主」封號。（翻攝自皇室IG）

據日本媒體報導，兩位公主最近也常穿著類似顏色的和服一同現身，例如今年8月，佳子公主出席在皇居舉行的歡迎非洲國家領導人茶會時，身著一套淺藍色和服，而愛子公主則是穿著略帶綠意的淺藍色和服。

據主跑皇室的媒體透露，兩位公主私底下十分親密，對愛子公主來說，長她8歲的佳子公主，是她十分「仰慕的姊姊」，當兩人預訂出席同一場活動時，會提前約好各自的「吉服」，「愛子公主中學時喜歡的辮子髮型，也是佳子公主學生時代喜歡的。愛子公主大學開始化妝時，也會向佳子公主尋求靈感，兩人甚至還會互相問起『你用什麼口紅？』」

可以想見，在下一位天皇接班人未確定之定，兩位皇室成員的一舉一動，仍會是媒體的重要狩獵目標。



