陸夏變「恐怖前任」囚禁他 張軒睿慘遭吊綁血肉模糊

左起主演張軒睿、陸夏、原作者Pony、導演李昭樺出席《造物獄》首映會。（LINE TV提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕LINE台灣與兔將創意影業共同出品原創影集《黑盒子》，改編自LINE WEBTOON台灣作家Pony同名漫畫。首波單元《造物獄》日前舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony與主演陸夏、張軒睿現身與粉絲近距離互動。陸夏坦言因深刻共感角色情緒，在導演喊卡後仍淚流不止；張軒睿則笑說拍攝期間「身心靈都飽受折磨」，甚至一度害怕劇中關鍵場景地下室。

《造物獄》陸夏（左）劇中囚禁張軒睿，終於把摯愛綁在身邊的她，一臉幸福地餵張軒睿吃飯。（LINE TV提供）

陸夏在劇中化身「恐怖前任」，為留住張軒睿飾演的志偉，不惜學巫術複製出他的「斷腿分身」。張軒睿在片中被吊綁、鎖在人台上，血肉模糊的畫面驚悚爆表。他透露：「每天情緒都很複雜，被關著的恐懼持續在心中扎根，那時候我真的滿害怕那地下室的。」他為角色設計逃亡戲時必須戴特效襪全程爬行，「真的不好爬！」

請繼續往下閱讀...

張軒睿劇中挑戰一人分飾二個「自己」，一個是真實的志偉，另一個是被復刻的志偉。（LINE TV提供）

為詮釋角色，張軒睿挑戰一人分飾兩角，坦言壓力不小，「這是原著粉絲熟悉的角色，很怕自己沒做好。」由於劇中有裸上身畫面，他也嚴格控管飲食與運動，一天僅吃兩餐，練出緊實線條。

《造物獄》張軒睿遭陸夏囚禁，失去雙腿的上班身被固定在人台，畫面超驚悚。（LINE TV提供）

陸夏則為角色學木雕、建立專屬音樂播放清單，甚至購買森林系香水，「每次讀本、排練都會噴上小雯的專屬香氣，幫助我快速進入角色。」談及關鍵情感戲，她說：「有一場戲感覺真的永遠失去了志偉，我當下真的非常痛苦，在導演喊卡之後我還是繼續哭。」

導演李昭樺笑言，《造物獄》以驚悚片形式拍攝，特意運用極度微距與不穩定鏡頭語言營造緊張氛圍。他也參考原作者Pony「與讀者互動、保留想像空間」的特色，「希望觀眾也能在影集中感受到這份神秘感。」

《黑盒子》首波單元《造物獄》將於10月31日（週五）晚間9點在LINE TV與Netflix一次連播三集，帶領觀眾進入愛與執念交錯的黑暗深淵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法