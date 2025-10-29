自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陸夏變「恐怖前任」囚禁他 張軒睿慘遭吊綁血肉模糊

左起主演張軒睿、陸夏、原作者Pony、導演李昭樺出席《造物獄》首映會。（LINE TV提供）左起主演張軒睿、陸夏、原作者Pony、導演李昭樺出席《造物獄》首映會。（LINE TV提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕LINE台灣與兔將創意影業共同出品原創影集《黑盒子》，改編自LINE WEBTOON台灣作家Pony同名漫畫。首波單元《造物獄》日前舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony與主演陸夏、張軒睿現身與粉絲近距離互動。陸夏坦言因深刻共感角色情緒，在導演喊卡後仍淚流不止；張軒睿則笑說拍攝期間「身心靈都飽受折磨」，甚至一度害怕劇中關鍵場景地下室。

《造物獄》陸夏（左）劇中囚禁張軒睿，終於把摯愛綁在身邊的她，一臉幸福地餵張軒睿吃飯。（LINE TV提供）《造物獄》陸夏（左）劇中囚禁張軒睿，終於把摯愛綁在身邊的她，一臉幸福地餵張軒睿吃飯。（LINE TV提供）

陸夏在劇中化身「恐怖前任」，為留住張軒睿飾演的志偉，不惜學巫術複製出他的「斷腿分身」。張軒睿在片中被吊綁、鎖在人台上，血肉模糊的畫面驚悚爆表。他透露：「每天情緒都很複雜，被關著的恐懼持續在心中扎根，那時候我真的滿害怕那地下室的。」他為角色設計逃亡戲時必須戴特效襪全程爬行，「真的不好爬！」

張軒睿劇中挑戰一人分飾二個「自己」，一個是真實的志偉，另一個是被復刻的志偉。（LINE TV提供）張軒睿劇中挑戰一人分飾二個「自己」，一個是真實的志偉，另一個是被復刻的志偉。（LINE TV提供）

為詮釋角色，張軒睿挑戰一人分飾兩角，坦言壓力不小，「這是原著粉絲熟悉的角色，很怕自己沒做好。」由於劇中有裸上身畫面，他也嚴格控管飲食與運動，一天僅吃兩餐，練出緊實線條。

《造物獄》張軒睿遭陸夏囚禁，失去雙腿的上班身被固定在人台，畫面超驚悚。（LINE TV提供）《造物獄》張軒睿遭陸夏囚禁，失去雙腿的上班身被固定在人台，畫面超驚悚。（LINE TV提供）

陸夏則為角色學木雕、建立專屬音樂播放清單，甚至購買森林系香水，「每次讀本、排練都會噴上小雯的專屬香氣，幫助我快速進入角色。」談及關鍵情感戲，她說：「有一場戲感覺真的永遠失去了志偉，我當下真的非常痛苦，在導演喊卡之後我還是繼續哭。」

導演李昭樺笑言，《造物獄》以驚悚片形式拍攝，特意運用極度微距與不穩定鏡頭語言營造緊張氛圍。他也參考原作者Pony「與讀者互動、保留想像空間」的特色，「希望觀眾也能在影集中感受到這份神秘感。」

《黑盒子》首波單元《造物獄》將於10月31日（週五）晚間9點在LINE TV與Netflix一次連播三集，帶領觀眾進入愛與執念交錯的黑暗深淵。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中