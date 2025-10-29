坣娜最後身影曝光 斷聯3個月好友揭遺憾無常

坣娜病逝享年59歲。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕美聲天后坣娜傳出因紅斑性狼瘡舊疾復發，不幸在10月16日病逝，享年59歲，她已經長達5個月沒有更新社群，6月發文談到「人生是一趟單程票，不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事，也不要去做害人害己的行為。」是她最後的公開發文。

坣娜最後在社群分享的照片。（翻攝臉書）

坣娜的好友田定豐也在社群不捨發聲，透露已經有兩三個月沒有聯繫了，「我整個人慌了，立刻敲她的line訊息、打電話、到處問都沒有回應。」對於好友的死訊依舊不敢相信，「腦子裡全是我們最後一次在協會餐廳見面聊天的畫面。明明說好要再約，怎麼就來不及了？人生的遺憾，為何總是以這樣的方式出現，讓人痛到沒有防備。

田定豐、坣娜（記者潘少棠攝）

田定豐透露，坣娜因為年輕一場大車禍就了悟了人生的無常，更在身體的病痛裡，看穿生命的脆弱，「不逃避也不對抗，而讓痛成為自己生命裡最深的修行。」今年1月，他們一起去陽明山喝咖啡，「那天陽光很好，她非常難得願意出門。我看著她臉上的微笑，覺得那是世界上最勇敢的溫柔。她送了我一串手珠說是她給我最深的祝福，讓我一直收藏著這份最深的愛。」

坣娜在1986年以歌手的身分出道，發行首張專輯《告別臨界》，她後來轉戰戲劇圈拍戲，還是主持人，曾經歷過重大車禍差點喪命，加上被憂鬱症纏身，最終靠著「瑜珈」自救，用強大的心理素質一路撿拾，才有後來完整圓滿的她。其實當年的車禍也讓坣娜留下永久後遺症，她在2021年辦完演唱會，招認嗓子受損出狀況，認為是不可逆的傷害，不確定未來能否繼續唱歌。

