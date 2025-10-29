自由電子報
娛樂 最新消息

avantgardey連跳蔡依林、謝金燕神曲 「吃麵線跳舞」炸翻新莊Zepp

avantgardey昨起一連4天在新莊演出，人氣超旺。（B'in Live Entertainment提供）avantgardey昨起一連4天在新莊演出，人氣超旺。（B'in Live Entertainment提供）

〔記者鍾志均／新北報導〕日本超人氣舞蹈天團avantgardey以整齊劃一與戲劇幽默風格聞名，她們昨（28）起，一連四天在新莊Zepp New Taipei表演，以全新舞台設計與雷射燈光打造磅礴視覺，首日也邀請女團HUR+擔任首場嘉賓，打造跨界舞蹈饗宴。

avantgardey首日找來女團HUR+擔任首場嘉賓。（B'in Live Entertainment提供）avantgardey首日找來女團HUR+擔任首場嘉賓。（B'in Live Entertainment提供）

開場燈光全暗，巨幅布幕上首先投影彷彿電影《駭客任務》的綠色程式碼，17位舞者逐一solo登場，雷射光交錯閃爍，團員誇張的表情與極致同步的肢體動作，完美體現avantgardey一貫的戲劇式舞蹈美學，視覺張力十足。

avantgardey整齊劃一的舞蹈風靡全亞洲。（B'in Live Entertainment提供）avantgardey整齊劃一的舞蹈風靡全亞洲。（B'in Live Entertainment提供）

團員們在台上以中文熱情問候：「大家好！我們是avantgardey！請多多指教喔！」現場隨即響起歡呼聲。她們接著用日文表示，相隔一年再次回到這裡舉辦演出，並向觀眾詢問：「第一次看我們現場表演的人有嗎？」接著笑著說：「Nice to meet you！」邀請全場一起唱歌、跳舞，還用中文喊出「一起嗨吧！」炒熱氣氛。

為回應台北觀眾的熱情，avantgardey特別設計「台北限定組曲」，包括王彩樺《保庇BOBEE》、鄭秀文《眉飛色舞》、謝金燕《姐姐》、蔡依林《看我七十二變》、杜德偉《脫掉》、伍佰《妳是我的花朵》等超夯組曲。

舞者Seira走向桌邊，在節拍中俏皮地吃起麵線。（B'in Live Entertainment提供）舞者Seira走向桌邊，在節拍中俏皮地吃起麵線。（B'in Live Entertainment提供）

由於該團上次來台對經典小吃感到驚艷，於是決定乾脆把「吃」搬上舞台！

當團員們隨著Michael Jackson《Smooth Criminal》的節奏起舞時，舞台中央突然出現一張擺著熱騰騰的「蚵仔麵線」的桌子；舞者Seira走向桌邊，在節拍中俏皮地吃起麵線，還表現得不斷被「燙到」，營造出絕妙的喜劇節奏。

avantgardey此次也帶來10月24日剛發行的新曲《Work It》全球首演，及自今年4月發表後便在網路上掀起熱潮的洗腦舞曲《OKP Cipher》，兩首作品節奏強烈、風格鮮明，全場尖叫聲此起彼落，氣氛瞬間再度升溫。

