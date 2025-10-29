赴中國走紅14年 王耀慶「以後不做啦」深夜怒發長文

王耀慶在中國深耕多年。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕51歲男星王耀慶2011年赴中國發展，因演出連續劇《下一站幸福》受歡迎，還獲封為「國民舅舅」，成為綜藝節目的寵兒，近日他為時尚雜誌80周年盛典的直播活動擔任主持人，不料因一句話遭轟冒犯、油膩、沒禮貌，氣到他在凌晨發表長文喊冤。

王耀慶在直播活動訪問《芳華》鍾楚曦時，脫口說出：「又來到ELLE的盛典上面，想要搶...搶著給大家送祝福了吧？」「搶」字跳針被網友解讀為是在暗諷鍾楚曦先前在Vogue活動的「搶C位」風波，在網路上被罵翻，「王耀慶貼臉開大鍾楚曦」立刻上了熱搜。

請繼續往下閱讀...

王耀慶日前主持活動，因一句話被網友罵翻。（翻攝自微博）

面對輿論風暴，王耀慶的工作室昨天立刻跳出來：「以後不做活動直播間主持人啦，不好玩，不背鍋。」他更在今天凌晨發長文，表明以他目前的「咖位」，「遠沒有資格參與或調侃一些事件」，同時表明對「網路霸凌」厭惡已久，參加某檔真人秀節目之後，非常厭倦為了流量敘事的剪輯或二創解讀。

他還原當天的狀況，因為嘉賓們的座位稍有調整，他為了化解現場氣氛，才會脫稿說了「搶著送祝福」，「該環節和原本腳本不同，屬於臨時調整，我吃了一個『螺絲』。」沒想到卻觸發某些網友的「吃瓜心態」，迅速變成熱搜詞條，他直言「評論所用詞彙之『髒體』且故意煽動男女對立和語言霸凌，是我所受教育內無法認同和接受的。」最後無奈表示，希望這場「網路狂歡」順利謝幕。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法