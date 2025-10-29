坣娜病逝享年59歲...生前發文「人生是一趟單程票」粉絲哭成淚海

坣娜驚傳已於10月16日病逝，享年59歲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的歌手坣娜，驚傳已於10月16日病逝，享年59歲。消息曝光後，粉絲湧入坣娜的社群哀悼，並翻出她生前最後一篇臉書貼文，內容寫道「人生是一趟單程票。」短短幾句話字字深刻，如今讀來更顯惆悵，彷彿成了她留給世人的最後溫柔叮嚀。

坣娜生前曾於6月8日發文勉勵粉絲，「不要浪費時間執著於不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為。」她強調給自己時時處在正向、善言善語、善行的狀態，盼大家在有限旅程中用善意面對生命。坣娜驚更寫下，「生命中常出現的好壞，只是過程。願多數人的極善轉換也不少數人的極惡，一切走往和諧的起點與終點！」如今回看，字句像在提前告別。

請繼續往下閱讀...

據了解，坣娜長年與紅斑性狼瘡病魔抗戰，近年則淡出演藝圈透過瑜伽與音樂分享正能量，她溫柔嗓音陪伴許多人走過艱難歲月，《奢求》、《自由》等作品更成為一代人心中的療癒象徵。然而，坣娜驚的離開，讓許多樂迷感嘆，「唱著人生的坣娜，終究走完了自己的一程。」

坣娜的最後一篇公開文章底下，湧進眾多粉絲與圈內好友痛心哀悼，「妳用音樂讓我們學會愛與堅強」、「人生單程票，願妳無痛安息」、「再聽《奢求》仍忍不住落淚。」許多人重播她的經典作品，懷念這位用溫柔聲音療癒世界的靈魂歌者。

