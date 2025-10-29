自由電子報
娛樂 最新消息

陳漢典口誤說溜嘴 王偉忠抖飯局內幕：LuLu狂喊「我先生」

陳漢典飾演建設公司居住研究員阿德。（金星文創提供）陳漢典飾演建設公司居住研究員阿德。（金星文創提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕舞台劇《明星養老院》2.0即將於下週，也就是11月8日、9日再度到高雄文化中心至德堂演出，目前正在熱鬧排練中。新婚的陳漢典把劇本中養老院的「共居空間」頻頻說成「同居空間」，監製王偉忠笑說：「漢典！你不要因為終於可以合法同居，就改台詞！」王偉忠表示，漢典結婚之後，人變得很穩定，真的變大人了。

陳漢典演出《明星養老院》五年，他飾演專門觀察分析銀髮族生活型態的研究人員，進入這所只住明星的養老院裡，與曾紅極一時的大明星真心交往，互相關懷，陪著大家共度難關。這五年來演藝圈變化很大，陳漢典也從單身身分變成已婚人夫，一同演出的方文琳、楊烈、郎祖筠、黃嘉千、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠與網紅娘娘也都紛紛恭喜。郎祖筠調皮地在排練時哼唱結婚進行曲的配樂，迎接陳漢典講出劇中的開場白，現場一片歡樂、喜氣洋洋。

王偉忠欣慰陳漢典婚後變成熟。（金星娛樂提供）王偉忠欣慰陳漢典婚後變成熟。（金星娛樂提供）

監製王偉忠表示，陳漢典在影劇圈這麼多年，主持、唱歌、演戲也演電影，一直摸索方向，他也看到這些年漢典一直在變化，而LuLu則一直比較穩定。兩人交往結婚之後，王偉忠說：「漢典找到LuLu，就是找到人生的定海神針，人生有了基石，像個大人了！」

王偉忠最近請這對小夫妻吃飯，LuLu先到，漢典因為還有工作稍晚到場。王偉忠透露，LuLu言談當中常常提到「我先生」，看得出兩人用心經營事業，也用心經營家庭，他發現漢典還變帥了，真的很為他開心。

