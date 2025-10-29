自由電子報
娛樂 最新消息

《為愛痴狂》成經典 陳昇生日突搬出劉若英8字金句

陳昇出席跨年演唱會記者會。（記者潘少棠攝）陳昇出席跨年演唱會記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕30年前陳昇曾為「奶茶」劉若英創作一首《為愛痴狂》，這首歌至今仍是經典，不只是粉絲喜愛的K歌，劉若英在演唱會上也會唱這首歌，今（29日）是陳昇67歲生日，他出席跨年演唱會記者會，和媒體訪談時，突然爆出劉若英說過的金句。

近期劉若英和薛仕凌演出的電影《我們意外的勇氣》感動不少觀眾，劉若英也以此片入圍本屆金馬獎最佳女主角，今天陳昇會提到她，主要是當時談到他的兒子，陳昇說：「我和兒子是朋友的態度，男人就是這樣，他也是當過兵，海陸的，我很尊重他，很man，看得到他的努力。」

陳昇出席跨年演唱會記者會。（記者潘少棠攝）陳昇出席跨年演唱會記者會。（記者潘少棠攝）

接著陳昇突然談到：「以前奶茶愛說的：『大樹會在天際交會！』」陳昇認為，兒子的披薩事業就由他自己努力，並說藤蔓才會一直糾結著。另外陳昇也透露，去年跨年演唱會前，媳婦突然提早3個月生產，被問到是否有幫孫女寫歌，陳昇則說：「還沒想到寫給孫女的歌，媳婦會放我的音樂給她聽，我說先不要聽啦，我的音樂很折磨人，不是那麼甜蜜，比較憂愁一點。」

陳昇出席跨年演唱會記者會。（記者潘少棠攝）陳昇出席跨年演唱會記者會。（記者潘少棠攝）

陳昇12月31日將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會， 門票明天中午12點在KKTIX售票網與全家便利商店FamiPort開賣，票價分為3800、2800、2000、1500元。另外線上票同步開賣，原價949元，早鳥優惠價749元。

