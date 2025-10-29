自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

力挺范姜彥豐！蔡瑞雪自爆也遭劈腿 怒嗆「外遇不可取」

粿粿（左）遭控婚內出軌，蔡瑞雪（右）則自揭傷疤力挺范姜彥豐。（本報組合資料照）粿粿（左）遭控婚內出軌，蔡瑞雪（右）則自揭傷疤力挺范姜彥豐。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿3年婚姻爆出婚內出軌，范姜彥豐今（29日）控訴她與「王子」邱勝翊婚內出軌，甚至強調「有明確出軌證據」。事件延燒之際，「北一女神」蔡瑞雪則挺身聲援范姜彥豐，同時公開自己也才剛遭遇相同經歷，她感到義憤填膺也怒嗆外遇者，「劈腿真的很不可取！」

蔡瑞雪（藍框處）現身留言區力挺范姜彥豐。（翻攝自IG）蔡瑞雪（藍框處）現身留言區力挺范姜彥豐。（翻攝自IG）

針對范姜彥豐的指控，蔡瑞雪感到十分不捨，她感慨表示，「從拍戲一起合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公、很愛老婆、很專情，聽到這些事真的很心疼你。」除為范姜彥豐抱不平，她更不惜公開遭背叛的經歷，義憤填膺怒嗆，「劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」

蔡瑞雪自揭傷疤的言論，雖讓不少網友心疼表示，「原來妳也受過傷」、「妳的這句話太真誠了...」不過對於范姜彥豐爆料「婚內出軌」、王子發文承認「超越朋友界線」，以及粿粿聲稱「對方言論非事實」的三方說法則是霧裡看花，有人更因此直言，「三方各說各話，現在還加一個見證人」、「娛樂圈這齣戲比八點檔還撲朔迷離！」整起風波持續延燒中。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中