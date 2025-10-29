力挺范姜彥豐！蔡瑞雪自爆也遭劈腿 怒嗆「外遇不可取」

粿粿（左）遭控婚內出軌，蔡瑞雪（右）則自揭傷疤力挺范姜彥豐。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕粿粿3年婚姻爆出婚內出軌，范姜彥豐今（29日）控訴她與「王子」邱勝翊婚內出軌，甚至強調「有明確出軌證據」。事件延燒之際，「北一女神」蔡瑞雪則挺身聲援范姜彥豐，同時公開自己也才剛遭遇相同經歷，她感到義憤填膺也怒嗆外遇者，「劈腿真的很不可取！」

蔡瑞雪（藍框處）現身留言區力挺范姜彥豐。（翻攝自IG）

針對范姜彥豐的指控，蔡瑞雪感到十分不捨，她感慨表示，「從拍戲一起合作認識你到現在，一直都知道你是很棒的老公、很愛老婆、很專情，聽到這些事真的很心疼你。」除為范姜彥豐抱不平，她更不惜公開遭背叛的經歷，義憤填膺怒嗆，「劈腿真的很不可取，我前陣子也經歷過，希望你趕快好起來！」

請繼續往下閱讀...

蔡瑞雪自揭傷疤的言論，雖讓不少網友心疼表示，「原來妳也受過傷」、「妳的這句話太真誠了...」不過對於范姜彥豐爆料「婚內出軌」、王子發文承認「超越朋友界線」，以及粿粿聲稱「對方言論非事實」的三方說法則是霧裡看花，有人更因此直言，「三方各說各話，現在還加一個見證人」、「娛樂圈這齣戲比八點檔還撲朔迷離！」整起風波持續延燒中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法