王子捲粿粿婚內出軌風波 經紀公司191字發聲

對於指控，粿粿與王子接連發聲。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年育有一女，不過如今兩人傳出婚變，兩人這陣子皆未對外說明，不過今（29） 日范姜彥豐突發文寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控。對此，粿粿、王子接連發聲，王子所屬的喜鵲娛樂也做出聲明。

范姜彥豐在影片中直言：「我看到太太與王子邱勝翊的出軌證據，那是我人生第一次體會到撕心裂肺的痛。」面對男方指控，粿粿稍早則在社群上表示，雙方協議破裂，「我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。」並說自己會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。

請繼續往下閱讀...

王子則強調，自己不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。

喜鵲則表示，公司目前積極與藝人了解並確認相關情節，「本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任，懇請社會大眾給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。」

喜鵲聲明全文：

此致

本公司旗下藝人 王子（邱勝翊） 近日因個人行為事件，佔用社會資源，深感抱歉，公司目前積極與藝人了解並確認相關情節。

藝人對於私人層面處理不周一事，向社會大眾、相關當事人及支持的朋友，表達最真摯的歉意。

本公司對此事件深感遺憾，誠心向各界致歉，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任，懇請社會大眾給予空間與時間，讓事件能在理性與尊重的基礎上妥善處理。

喜鵲娛樂股份有限公司

2025年10月29日

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法