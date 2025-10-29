自由電子報
娛樂 星座

總是夢見他？ 6大常見夢境解析 暗示「該做這件事」

〔娛樂頻道／綜合報導〕不少人睡覺時都會做夢，這是大腦在睡眠中產生的影像、聲音、想法或感覺，通常發生在「快速動眼期」（REM）。某些人認為夢境也代表潛意識反射，以下為最常見的6種夢境，根據英國研究表示，這有可能是大腦在鞏固記憶、處理情緒、清理資訊或是大腦活動的副產品。

某些占星、命理學家指出夢境有時也會透露出神秘的未來資訊，反覆出現在夢境的「特定人物」，可能是你的潛意識陷入重複模式，想讓你注意到某些事情。很可能是彼此間上有遺留的問題、未被承認的感受、也有人認為當你思念某一個人的時候，就能接觸到對方的能量，反而啟發了能量散發，帶來某些啟示。

你做夢嗎？你做了這些夢嗎？快跟著❮自由時報❯娛樂頻道看下去。

【夢到暗戀對象】

夢到暗戀對象象徵你曾經與對方嘗試建立連結，但沒有成功，顯示出希望與對方建立更多關係。這更趨近於「日有所思，夜有所夢」，在清醒時沒辦法達到的事情，會在心靈與潛意識中留下深刻印象，進而進入夢境。

【夢到前任】

夢到前任交往對象，可能代表意識中仍存在、懷念對方的能量，也可能是一種直覺性的警告，代表他們生活中可能發生大事，也不排除對方正在思念你。

【夢到另一半】

夢到自己的老公、老婆通常代表希望與另一半有更親近的關係。維持一段深厚的關係並不容易，尤其在兩人起衝突或者面臨困境時。親密關係除了需要靠長時間相處，兩人間信賴感、信任感都需要逐步建立，隨著時間逐漸沉澱、堆積。倘若覺得被另一半忽略，或者對方將專注力放在工作或者家庭上，你的失落感會驅使他們進入你的夢境，期望重新獲得缺失的關注與愛。

【夢到已故的摯愛】

已故的親人出現在夢中時，或許代表靈魂嘗試與你溝通，也可能是反映出你內心孤獨，只是這份情感在清醒時並未表露出來。已故者可能曾經填補你內心的空白，但你卻來不及回應對方。在東方也有種說法表示夢見已故的摯愛代表即將在職場上有所表現、財運亨通。

【夢到跟認識的人發生性關係】

雖然夢中你與現實生活中認識的人發生性關係，但不代表你對那人有非份之想。更進一步解釋，發生性關係的夢，其實重點並不在「性行為」，反而代表你對兩人之間的關係感到失控，你想掌握局勢，甚至希望你是控制局勢的那一方。這些夢代表你想發覺自己的創造力以及被壓抑的部分，也有另一種說法指出：你該和老朋友聯繫了。

【夢到認識的人過世】

夢到認識的人過世並不代表他們真的要死或者遭遇危險。有時候這反映出兩人關係即將產生變化或者面臨結束。夢中的「死亡」代表關係轉變，可能你正在經歷成長，對方卻仍在原地踏步，反之亦然。

【夢到很久沒見的人】

當你夢到很久沒見的人，或許代表兩人潛意識彼此連結，這是一種靈性聯繫，由於人類睡眠時大腦仍在活動，但處於休息狀態，因此潛意識浮現出來。這個很久沒見到的人最近可能曾經想起你，也好奇你現在過得如何？

【夢到和認識的人吵架】

夢境有時幫助大腦加強記憶與回憶資訊；有時也可能是在夢境中演練情緒，幫助大腦管理和減輕情緒負擔；更可能反映出潛意識中的擔憂、焦慮與願望。這類的夢境並一定代表你會與對方在現實中發生衝突，更有可能意味著你的潛意識正在壓抑情感，大腦正在通過夢境嘗試處理未能解決的衝突或情感，試圖理解。

