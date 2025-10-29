自由電子報
娛樂 最新消息

詹子萱爆「難搞」 柯震東曬合照揭私下面 新劇團隊也有話說

詹子萱是亮眼新星，卻被爆搞排場。（翻攝自IG）詹子萱是亮眼新星，卻被爆搞排場。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕詹子萱去年憑《愛愛內含光》奪下金鐘59迷你劇新人獎後，成為演藝圈最受矚目的新生代小花，不僅戲約、活動邀約接連而來，連帶團隊規格也隨人氣「升級」。孰料，有圈內人士形容，她的「排場」幾乎可與老闆張鈞甯比肩，讓不少公關私下苦笑：「真的不好配合！」

詹子萱當初是臨時頂替角色加入《愛愛內含光》，與柯震東上演「砲友情」的火辣戲碼，一戰成名。隨後她在《影后》中飾演白富美「南瓜小姐」，人氣再度推上高峰。據週刊指出，人氣水漲船高的同時，她在活動上的要求也愈來愈細。

對外界傳聞，詹子萱經紀人幽默回應：「謝謝爆料者，一定也是很喜歡子萱，才會幫我們用另類的方式讓她上新聞！我們會繼續努力工作、認真拍戲的。」

《看看你有多愛我》即將上檔，林思廷在劇中和詹子萱飾演姊妹。（記者胡舜翔攝）《看看你有多愛我》即將上檔，林思廷在劇中和詹子萱飾演姊妹。（記者胡舜翔攝）

另一方面，新劇《看看你有多愛我》即將上檔，她與林思廷在劇中飾演姊妹。林思廷今出席記者會，分享兩人前置期在金山同住培訓，感情十分要好：「常常喊我『姐！』第一次見面我還以為她比我大，看起來高冷，但其實非常親切。」聽聞詹子萱遭指修圖修很久，她更驚呼對方很漂亮，根本不用修。導演葉天倫則盛讚詹子萱會主動到現場觀摩，是相當認真的演員。而昔日合作《愛愛內含光》的柯震東，也特地曬出合照力挺：「你是最善良的小天使。」

柯震東曬出合照挺詹子萱。（翻攝自IG）柯震東曬出合照挺詹子萱。（翻攝自IG）

