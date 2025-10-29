自由電子報
藏了7年！5566孫協志吐心碎實情 苦勸自己「別想不開」

孫協志發行台語單曲。（索尼提供）孫協志發行台語單曲。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕5566團長孫協志1995年以首張台語專輯《心事》正式出道，被稱為「台語小天王」。如今他迎來出道30週年，將於本週日（11／2）在Zepp New Taipei舉辦「仨拾初心」演唱會，並在相隔28年後，再次推出全新台語單曲《麥想袂開》，作為回歸初心的第一章。

他第一次聽到Demo時，就非常喜歡旋律，「這首歌旋律很好聽、很好記，既有台語的韻味，又有年輕人會喜歡的新樣貌。」而歌詞如同一場與老友的對話，從年少夢想到人生起落，非常貼合孫協志這幾年的心境，「人生曾有低谷，也有『想不開』的時候，但如今能笑著回望：『原來那些經歷，都是讓我成長的禮物』。」

孫協志發行台語單曲。（索尼提供）孫協志發行台語單曲。（索尼提供）

在配唱的過程，製作人楊子樸鼓勵孫協志用最自然的口氣去唱，像聊天、像自言自語，甚至保留笑聲的片段，他也因此回首過往30年的演藝歷程，能以更成熟的語氣唱出「當初怎麼會那麼想不開呢」。

他表示這次的錄音格外特別，「隔了二十多年再正式錄台語歌，熟悉又陌生，但因為太喜歡這首歌了，整個過程充滿火花。」

孫協志發行台語單曲。（索尼提供）孫協志發行台語單曲。（索尼提供）

《麥想袂開》延續了孫協志在2018年發行的單曲《很確定。》的精神，他回憶當時不論在工作或愛情上，都處於人生的低谷迷惘、挫折與心碎交織的階段，即使撞得滿頭包，仍咬牙面對，直到慢慢確定要走的方向，收拾心情重新出發。如今再回頭看，可以用更成熟的態度面對過去的卡關。

在《麥想袂開》中，不再只是「很確定」地往前衝，而是學會在跌倒後，緩緩站起來和自己和解，再繼續前行，他說：「現代人壓力都很大，有時候那些壓力都是自己給自己的，只要勇敢去面對，船到橋頭自然直，所有的事終究會迎刃而解，希望透過《麥想袂開》提醒大家，就算有想不開的時刻，也會在時間裡學會笑，學會放下，學會重新開始。」

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

