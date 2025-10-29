林思廷爆葉天倫片場恐嚇！狄志杰兒子被撞傷「差點衝學校」

導演葉天倫、演員狄志杰、林思廷、李宗霖出席《看看你有多愛我》媒體茶敘。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕晴天影像年度懸疑力作《看看你有多愛我》將於11月2日上線，由導演葉天倫與廣告名導廖堃言共同執導、金鐘編劇范芷綺操刀原創劇本。今（29）日舉辦上檔媒體茶敘，葉天倫率林思廷、狄志杰、李宗霖出席，三人以劇中造型亮相。林思廷與李宗霖「降齡」重返高中制服造型，青春氣息滿滿；狄志杰則頂著蓬亂鬍渣，氣場強烈，讓後輩笑說「不敢靠近」，現場互動笑料不斷。

林思廷與李宗霖重穿制服展現「零違和」青春感，狄志杰氣場強烈，兩位後輩不敢靠近。（記者胡舜翔攝）

林思廷重穿制服令她百感交集，回想拍攝時，角色在家庭與愛情間掙扎，她說：「那種懷念和痛苦會一起湧上來。」李宗霖飾演游泳校隊「承雋」，笑稱雖演17歲少年，但「他的心比我三十歲的人還成熟」。他透露片場常與林思廷各自靜坐吃飯，「像角落生物」，但對戲時默契自然流露。導演葉天倫誇兩人短時間就抓住角色情緒，「那股青春與壓抑的張力非常迷人。」

請繼續往下閱讀...

劇情聚焦一樁真假難辨的綁架案，林思廷多次被繩索捆綁，甚至與歹徒在廢墟對峙。她笑說：「不會害怕啦，劇組太有愛了！有時候綁太鬆，我還會請他們再綁緊一點。」導演葉天倫透露，為幫她入戲，會突然以角色語氣恐嚇她，「有幾場真的被激出情緒，我超滿意！」狄志杰也回憶夜戲艱辛：「蚊子超多、空氣又濕又悶，兩天就用掉一瓶防蚊液。」他鼻子過敏仍硬撐，「房子老到地板都蛀空，整個氛圍詭譎又壓迫。」

狄志杰飾演的「志和」與李宗霖飾演的兒子關係緊繃，他感嘆：「志和不是壞人，是軟弱的父親，他魔化了『想成為最好爸爸』的念頭，才走向極端。」他開拍前刻意不與李宗霖交流，營造父子間的冷漠。葉天倫補充這部戲探討的不只是親情與懸疑，更是「網路公審」的現代寓言。

狄志杰飾演反派父親，戲外是溫柔爸爸，兒子在學校被撞傷氣到想衝去理論。（記者胡舜翔攝）

戲外，狄志杰也是兩個孩子的爸爸，提到教育小孩特別有感。他透露，自己有一對雙胞胎，女兒健康開朗，但兒子手腳比較細，曾在學校被同學撞傷、拍了X光。談到當下反應，他語氣一沉：「真的氣到差點衝去學校理論，但我太太比較冷靜。」他也分享教養哲學：「我不會強迫孩子聽話，會跟他們說『爸爸講的不一定是對的』，希望他們學會思考、學會反駁。」戲裡是扭曲的父愛，戲外則是理性溫柔的爸爸，反差讓人印象深刻。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法