娛樂 最新消息

姚元浩腳掌韌帶斷免役 「腳趾變形」被勸別再開刀

莎莎（左起）、姚元浩、吳映潔。（記者陳奕全攝）莎莎（左起）、姚元浩、吳映潔。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕姚元浩、「鬼鬼」吳映潔與莎莎今（29）日出席實境節目《嗨！營業中》第六季記者餐會，近期不少男星涉閃兵，姚元浩被問及此事，坦言自己13歲跳水腳掌韌帶全斷，才會因此免役。

姚元浩分享自己過往受傷經驗。（記者陳奕全攝）姚元浩分享自己過往受傷經驗。（記者陳奕全攝）

姚元浩分享自己過往受傷經驗，「我13歲從山上跳水，腳掌和韌帶全斷，縫了三四百針，從此警察夢碎。」他笑說拍《新兵日記》彌補了從軍夢，「那時在陸軍官校訓練兩個月，比真的當兵還累！」雖然腳傷讓他無法完全恢復，但仍持續挑戰運動節目，也說他的腳趾現在都是變形的，常常襪子、鞋子會被穿破，「醫生說能動就不要再開刀，我現在跑得慢、跳不高，但還是可以動！」

《嗨！營業中》將迎來全新一季，製作成本高達二、三千萬元，外景拍攝的設備、來賓邀約與後期剪輯皆需龐大費用。不過主持群「通通沒漲價」，仍全力投入拍攝，鬼鬼則笑說：「我們沒漲價，漲在別的地方，漲在業配！」

鬼鬼重心都在育兒和工作上。（記者陳奕全攝）鬼鬼重心都在育兒和工作上。（記者陳奕全攝）

如今當媽媽的鬼鬼重心都在育兒和工作上，「我女兒快抓周了，不要禮物只要紅包，討個吉利啦。」她也澄清與炎亞綸沒有不和，「我們一直是朋友，各自有自己的生活，不用黏踢踢。」《嗨！營業中》全新一季將在11／1開播。

