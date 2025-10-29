陳昇重陽節生日多領1500敬老金 談當兵「感謝國家給大禮」

陳昇今過67歲生日。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳昇今（29日）過67歲生日，今天剛好也是九九重陽節，他可以多領到1500元敬老金，雖然收到工作人員送上蛋糕祝福，不過陳昇直言不愛過生日，「我怕被提醒生命倒數計時！」

陳昇過生日，當場舔起蛋糕。（記者潘少棠攝）

陳昇12月31日將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，今天是重陽節，工作人員送上象徵長壽與健康的菊花酒，祝福他「延年益壽、身體康健」，並祝跨年演唱會能長長久久辦下去。

工作人員送上象徵長壽與健康的菊花酒，祝福陳昇「延年益壽、身體康健」。（記者潘少棠攝）

最近演藝圈不少藝人陷入閃兵風暴，20歲就去當兵的陳昇則說：「謝謝國家給我的大禮，我當3年兵，再一次我還是不會放棄。」他說當過兵的男生總有東西可以炫耀，沒當兵的就只能在一旁不說話，被問到什麼是當兵讓他可以炫耀的？陳昇說：「我學了專項樂器（伸縮喇叭），到現在還用得上。」

當年陳昇被選上進入軍樂隊，他說：「 我參加國慶閱兵3年，還看到蔣經國站在我對面。」雖然他覺得在軍樂隊很臭屁，但難忘當時同隊的有人用錯力吹到脫肛，還有人便血、便尿，並不輕鬆。陳昇自己當兵則沒發生過什麼不好的事，他說：「很臭屁的驕傲！」笑說：「我的生命比較有小聰明。」

陳昇跨年演唱會門票，明天中午12點在KKTIX售票網與全家便利商店FamiPort開賣，票價分為3800、2800、2000、1500元。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

