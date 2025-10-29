自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳昇重陽節生日多領1500敬老金 談當兵「感謝國家給大禮」

陳昇今過67歲生日。（記者潘少棠攝）陳昇今過67歲生日。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕陳昇今（29日）過67歲生日，今天剛好也是九九重陽節，他可以多領到1500元敬老金，雖然收到工作人員送上蛋糕祝福，不過陳昇直言不愛過生日，「我怕被提醒生命倒數計時！」

陳昇過生日，當場舔起蛋糕。（記者潘少棠攝）陳昇過生日，當場舔起蛋糕。（記者潘少棠攝）

陳昇12月31日將再次登上台北國際會議中心舉辦「我不是搖滾歌手」跨年演唱會，今天是重陽節，工作人員送上象徵長壽與健康的菊花酒，祝福他「延年益壽、身體康健」，並祝跨年演唱會能長長久久辦下去。

工作人員送上象徵長壽與健康的菊花酒，祝福陳昇「延年益壽、身體康健」。（記者潘少棠攝）工作人員送上象徵長壽與健康的菊花酒，祝福陳昇「延年益壽、身體康健」。（記者潘少棠攝）

最近演藝圈不少藝人陷入閃兵風暴，20歲就去當兵的陳昇則說：「謝謝國家給我的大禮，我當3年兵，再一次我還是不會放棄。」他說當過兵的男生總有東西可以炫耀，沒當兵的就只能在一旁不說話，被問到什麼是當兵讓他可以炫耀的？陳昇說：「我學了專項樂器（伸縮喇叭），到現在還用得上。」

當年陳昇被選上進入軍樂隊，他說：「 我參加國慶閱兵3年，還看到蔣經國站在我對面。」雖然他覺得在軍樂隊很臭屁，但難忘當時同隊的有人用錯力吹到脫肛，還有人便血、便尿，並不輕鬆。陳昇自己當兵則沒發生過什麼不好的事，他說：「很臭屁的驕傲！」笑說：「我的生命比較有小聰明。」

陳昇跨年演唱會門票，明天中午12點在KKTIX售票網與全家便利商店FamiPort開賣，票價分為3800、2800、2000、1500元。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中