千年一遇美女棋士進軍日本 黑嘉嘉露面全說了

「圍棋女神」黑嘉嘉進軍日本，與日本棋院攜手合作。（圍棋人科技股份有限公司提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕有「千年一遇美女棋士」稱號的黑嘉嘉成立「HJJ GO」（黑嘉嘉圍棋） ，正式進軍日本市場，並與日本棋院攜手合作，於東京成立首間兒童實體棋院，將台灣系統化的兒童圍棋教學模式引入日本教育生態。

擁有百年歷史的日本棋院攜手「HJJ GO」品牌創辦人黑嘉嘉，於東京日本棋院舉行合作記者會，日本棋院理事長武宮陽光表示：「日本棋院在兒童教育這塊相對缺乏理解與相關技術資源，希望藉由與 『HJJ GO 』的合作，共同打造出新世代的兒童棋院，讓更多日本孩子能以更有趣、更有效的方式認識圍棋。」

日本棋院理事長武宮陽光與「HJJ GO」創辦人黑嘉嘉。（圍棋人科技股份有限公司提供）

黑嘉嘉在開幕儀式中表示：「期待將台灣累積的兒童圍棋教學經驗，與日本棋院的專業資源結合，一起為日本的孩子打造有系統、可持續的圍棋學習環境，降低孩子們第一次接觸圍棋的門檻。」

總部於台灣的「HJJ GO」目前全球共有30間實體加盟棋院，據點遍佈台灣、香港與北美。品牌結合教材研發、師資培訓與獨家GOER AI 輔助學習功能，形成線上課程與實體棋院並行的雙軌教學體系，致力於打造「輕鬆入門、快樂成長」的學習體驗。

