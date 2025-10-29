日本女神首度參演海外電影！吉岡里帆人氣爆棚 劉冠廷受驚

〔記者許世穎／綜合報導〕明年春節檔賀歲片《雙囍》昨晚（28日）於東京影展舉辦世界首映，監製苗華川、導演許承傑、主演劉冠廷、余香凝一同出席影展，特別演出的吉岡里帆也驚喜現身紅毯典禮及世界首映與影迷互動，許多粉絲都爭相合照、簽名，讓劉冠廷驚嘆表示：「見識到了吉岡里帆在日本的超高人氣！」

劉冠廷（左起）、余香凝、吉岡里帆、導演許承傑、監製苗華川，一同出席《雙囍》東京影展世界首映。（水花電影、2025TIFF提供）

日本國民女神吉岡里帆一登場就展現超高人氣，她分享這是她首次參演海外電影，也成為了對她情感上非常的重要作品，「雖然我演出的部分不多，但完整看完後有感受到電影中傳遞出的細膩情感，不只新郎新娘的愛情動人，也有一些有趣幽默的時刻，感受得到電影製作的用心，能夠參與到《雙囍》的拍攝非常開心。」

日本國民女神吉岡里帆在東京影展紅毯展現超高人氣。（水花電影、2025TIFF提供）

身為地主的吉岡里帆也在行程中貼心的照顧劇組，甚至主動擔任日語翻譯，她笑說：「前陣子去台灣時大家都非常溫暖的迎接我們，所以這趟相反的我希望能跟日本觀眾一起，與台灣《雙囍》的大家做很溫暖的交流。」

此次《雙囍》在東京國際影展全球首映，465席迅速售罄，同樣是第一次看電影的主演劉冠廷與余香凝在觀影前難掩興奮緊張之情，放映結束後，觀眾熱烈的反應更讓他們倆十分感動。

日本女神吉岡里帆在《雙囍》中擔任關鍵性的特別演出。（水花電影、2025TIFF提供）

在映後與影迷分享時，劉冠廷透露拍攝當下自己的小孩其實才剛出生不久，每天收工回到家要立刻切換成新手奶爸的身份是最幸福的負擔：「每天收工看著自己小孩的時候，想像那些電影裡親情的情節，其實某種程度上有很大的助力，戲跟人生都會有很多很巧妙的呼應。」

余香凝也透露，因為新娘子的妝要很美、很精緻，所以每天拍攝前都要花兩小時化妝、弄頭髮，「電影中非常漂亮的婚紗，實際上很重又很難上廁所，所以我在現場都不敢喝水，但看完首映後，看到在鏡頭上很美的呈現出來，就覺得這些付出都值得了。」

吉岡里帆（左起）、余香凝、劉冠廷分享拍攝《雙囍》點滴。（水花電影、2025TIFF提供）

除了和影迷交流，影展期間劉冠廷、余香凝也化身粉絲追星，成功與滿島光、柴崎幸打招呼並簡單交流，兩人都非常興奮能在東京影展參加影展之餘還能與許多國際影人交流。現場更有影迷粉絲製作電影的精美手牌請導演及演員簽名，讓《雙囍》未上映就展現十足魅力。該片將於2026年農曆春節在台上映。

