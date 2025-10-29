自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

輕柔詮釋最堅強力量！陳泳希打造《自殺通告》主題曲曝創作靈感

電影《自殺通告》探討考試高壓制度下學生、老師的處境。（本萃電影提供）電影《自殺通告》探討考試高壓制度下學生、老師的處境。（本萃電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《幻愛》金馬得主周冠威執導的懸疑校園電影《自殺通告》，探討考試高壓制度下學生、老師的處境。主題曲《驕傲》由今年剛入圍金曲獎最佳新人獎及金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」的新生代創作歌手陳泳希打造，以最輕柔的詮釋，唱出最堅強的力量。

新生代創作歌手陳泳希為電影《自殺通告》演唱主題曲《驕傲》。（本萃電影提供）新生代創作歌手陳泳希為電影《自殺通告》演唱主題曲《驕傲》。（本萃電影提供）

主題曲《驕傲》MV昨天（28日）正式上線，陳泳希除了獻唱，也與默契搭檔CED共同填詞譜曲，更首度挑戰擔任製作人，創作靈感是希望能在大家受挫時，像朋友般在耳邊安慰、默默打氣。

監製林配儀表示，導演周冠威當初就是被陳泳希又輕又溫柔的嗓音吸引，歌詞中帶出「就算跌倒，也要永遠為自己驕傲，即使遍體鱗傷，那也是驕傲的勳章」的概念，也是導演想透過電影想帶給觀眾的慰藉和勇氣。導演周冠威也表示，希望觀眾看完電影後聽這首歌，「能有被安慰的感覺」。《自殺通告》將於11月7日在台上映。

《驕傲》MV：

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
☆安心專線：1925
☆生命線協談專線：1995
☆張老師專線：1980

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中