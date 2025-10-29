輕柔詮釋最堅強力量！陳泳希打造《自殺通告》主題曲曝創作靈感

電影《自殺通告》探討考試高壓制度下學生、老師的處境。（本萃電影提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由《幻愛》金馬得主周冠威執導的懸疑校園電影《自殺通告》，探討考試高壓制度下學生、老師的處境。主題曲《驕傲》由今年剛入圍金曲獎最佳新人獎及金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」的新生代創作歌手陳泳希打造，以最輕柔的詮釋，唱出最堅強的力量。

新生代創作歌手陳泳希為電影《自殺通告》演唱主題曲《驕傲》。（本萃電影提供）

主題曲《驕傲》MV昨天（28日）正式上線，陳泳希除了獻唱，也與默契搭檔CED共同填詞譜曲，更首度挑戰擔任製作人，創作靈感是希望能在大家受挫時，像朋友般在耳邊安慰、默默打氣。

監製林配儀表示，導演周冠威當初就是被陳泳希又輕又溫柔的嗓音吸引，歌詞中帶出「就算跌倒，也要永遠為自己驕傲，即使遍體鱗傷，那也是驕傲的勳章」的概念，也是導演想透過電影想帶給觀眾的慰藉和勇氣。導演周冠威也表示，希望觀眾看完電影後聽這首歌，「能有被安慰的感覺」。《自殺通告》將於11月7日在台上映。

《驕傲》MV：

