娛樂 電影

學生時期邊哭邊讀書！田中千繪時隔20年合作黃秋生 霸氣開槓

〔記者許世穎／台北報導〕懸疑校園電影《自殺通告》找來田中千繪特別演出家長會主席，她顛覆溫柔形象，一出場就霸氣滿分，甚至起身壓制「校長」黃秋生。她為展現氣勢，主動提議剪去20公分頭髮，雖只有短短兩場戲，存在感十足，直呼：「演起來非常過癮！」

田中千繪為《自殺通告》剪去20公分頭髮，和黃秋生對戲氣勢逼人。（本萃電影提供）田中千繪為《自殺通告》剪去20公分頭髮，和黃秋生對戲氣勢逼人。（本萃電影提供）

這是田中千繪繼《頭文字D》後，時隔20年再合作黃秋生，她笑說：「和上次最大不同就是，我已能用中文和他直接溝通，這是我最開心的事情！」她當時在片中飾演杜汶澤的女朋友，印象中沒和黃秋生對戲，這次終於有緣分又一起合作，對她來說是非常奇幻的演藝之路。

片中在學校從天而降學生的「自殺警告」後，飾演校長的黃秋生打算要學生全面驗尿檢查是否吃藥，讓飾演家長會長的田中千繪聽了嚴正反對，強勢說：「不要把學生當代罪羔羊！」最後更站起身開槓黃秋生，氣勢驚人。兩人

黃秋生在《自殺通告》飾演私立菁英學校校長。（本萃電影提供）黃秋生在《自殺通告》飾演私立菁英學校校長。（本萃電影提供）

為了氣場不輸給黃秋生，田中千繪比以往更注重外表呈現，「因為角色比較剛烈，說話態度要有氣勢，跟我的個性很不一樣，所以跟導演提議把頭髮剪短，剪了大約20公分左右的頭髮！」

田中千繪（右）在《頭文字D》飾演杜汶澤女友。（翻攝自YouTube）田中千繪（右）在《頭文字D》飾演杜汶澤女友。（翻攝自YouTube）

該片探討考試高壓制度下學生、老師的處境，回憶在日本的求學生活，田中千繪表示日本社會不像台灣或香港這麼重視高學歷，父母也沒給予壓力，但自己非常喜歡讀書，搞得每次考試都像「修行」，除了吃飯、洗澡和睡覺，就一直待在房間埋頭讀書，「我記得有一次隔天要考歷史沒唸好，歷史人物和事件多到來不及記起來，我是邊哭邊看歷史課本，至今還記得當下苦澀的情緒！」《自殺通告》將於11月7日在台上映。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

body
