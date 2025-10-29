楊千霈親揭8年婚變內幕 告誡女兒：別像媽媽閃婚

〔記者傅茗渝／台北報導〕menomeno與日京山風創辦人張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu主持的Podcast節目《好丫》持續締造好口碑！最新一集邀來三金典禮紅毯御用主持人楊千霈擔任嘉賓，為舞台劇《倒數婚姻》宣傳，同時暢談這幾年人生的重大轉變。出道26年的她笑說自己是「很複雜的雙魚座」，經歷婚姻與健康的起伏後，學會更看淡事情，也更懂得愛自己與家人，仍然相信愛情，對人生依舊抱有期待。

游沛宸（左起）、楊千霈、張景嵐錄製Podcast節目《好丫》，暢聊舞台劇《倒數婚姻》與人生轉折。（menomeno X人類圖畫館提供）

談到接演《倒數婚姻》，楊千霈坦言原本擔心離婚事件會讓作品失焦，但最後仍決定挑戰，「人生過了那個moment就沒事，身為演員應該勇於挑戰！」她更笑說劇中有場「史上無敵情慾戲」，壓力相當大。張景嵐好奇她的感受，楊千霈表示：「離婚後對情慾戲反而更擔心，因為要在國家戲劇院那麼神聖的場域演出，觀眾就在第一排，而且對手還是有老婆的男演員。」張景嵐笑稱她「以前是小辣椒」，如今變得保守許多。楊千霈也回憶，過去曾被媒體封為「演藝圈發電機始祖」，但如今經歷八年婚姻後，對任何事情都會想得更細、更顧全大局。

請繼續往下閱讀...

楊千霈自嘲「發電機始祖」，坦言變保守了。（menomeno X人類圖畫館提供）

儘管結束婚姻，她仍堅定說：「當然會！我們活在這世界上就是要愛、要找愛啊！」談到未來是否會再婚，她說：「一段感情到後面一定希望能開花結果，有小孩，也希望孩子有個爸爸，即便是繼父都好。」被問擇偶條件，她坦言：「希望他能愛我，也愛我的孩子，愛屋及烏，愛我的爸爸媽媽、家人。」

楊千霈回想婚姻的結束，感嘆相處中最難的是磨合，「我是天馬行空又感性的人。」連楊媽媽都提醒她：「理性點，不要老是傻傻地活在粉紅泡泡裡。」如今的她會把經驗分享給孩子：「千萬不要像媽媽這樣閃婚，要好好認識一個人、相處。」沒想到孩子卻天真回：「如果妳不跟爸爸結婚，就沒有我們兩個了。」她笑說：「那就只有我可以，妳不可以。」希望孩子未來別重蹈覆轍。

楊千霈在節目中秀出孩子親手製作的畫作。（menomeno X人類圖畫館提供）

離婚後她最擔心的還是孩子的心理狀態。她曾問六歲女兒：「爸爸可以交女朋友嗎？」對方回答：「可以啊，你們開心就好。」再問：「那媽媽可以交男朋友嗎？」女兒思考後反問：「妳會再生一個小孩嗎？還會再離婚嗎？」最後說：「可以呀，你們大人的事，不關我們小孩的事。」楊千霈聽了感動又好笑，便和女兒打勾勾約定：「妳以後交男朋友要第一時間告訴媽媽，我們要當閨蜜。」

前陣子她動了扁桃腺切除手術，至今仍在復原期，「原本只是小手術，結果住了一個禮拜才出院，聲音的共鳴被拿走，要重新找回。」她坦言那段時間很焦慮，好友林依晨得知後甚至紅了眼眶。楊千霈說：「以前什麼都想掌控，但這次才明白有些事不在預期內，只能學會接受。即使現在味覺、嗅覺都還沒完全恢復，也要耐心等時間慢慢治癒。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法